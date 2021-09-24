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13:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Илон Маск «украл» чужой мем

Пользователи соцсетей высказали миллиардеру свое недовольство.

Источник: AP 2021

Пользователи Twitter обвинили бизнесмена и миллиардера Илона Маска в «неподобающем поведении» в соцсетях за присвоение себе чужого мема.

Изначально забавная картинка появилась на странице девушки по имени Дэниэль Морган. Она опубликовала мем с кадром из «Бегущего по лезвию» и капчей (компьютерным тестом, используемым для того, чтобы определить, кем является пользователь системы: человеком или компьютером). Девушка отметила, что картинку сделал ее отец и она очень хочет сделать ее популярной, чтобы его порадовать.

Мой папа сделал “мем” и попросил меня распространить его как можно дальше, так что вот вам.

Пользователям Twitter мем пришелся по душе и быстро стал вирусным. А через пару часов картинка появилась на странице Илона Маска, который, как известно, любит разные мемы.

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Вот только миллиардер не стал делать репост оригинальной записи, а скопировал картинку и опубликовал ее без всяких упоминаний авторства, чем сильно разозлил интернет-сообщество.

В комментариях Маска стали обвинять в воровстве мема и его присвоении, отмечая, что это выглядит очень некрасиво.

Пользователи также уточнили, что сделать репост оригинального поста было бы намного быстрее, чем копировать картинку и публиковать ее самостоятельно.

Маск пока никак не отреагировал на недовольство пользователей, зато свой комментарий на странице миллиардера оставила Морган, которая в шутку написала, что теперь Маск обязан выплатить ей аренду за использование мема ее отца.

Екатерина Гура

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