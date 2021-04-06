Названы самые известные мемы Рунета с момента его создания

Превед!
Легендарный мем «Превед, медвед!» появился в 2006 году. Первоначально медведь говорил по-английски: «Сюрприз!». Затем блог Dirty.ru заменил слово Surprise на «Превед» и попал в анналы истории. «Превед медвед!» стал самым популярным мемом 2006 года и одним из самых популярных мемов Рунета всех времен.
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Грустный Киану Ривз
В мае 2010 года один из фотожурналистов подловил небритого и очень печального Киану Ривза. Актер сидел один на лавочке и ел сэндвич. Фотография мгновенно разлетелась Сетью и превратилась в один из любимых мемов Рунета. Грустным Киану иллюстрируют «вселенскую» грусть и тоску.
Сердитая Кошка
Кошка со смешным именем Соус Тардар стала интернет-звездой в 2013 году и, возможно, самой известной кошкой в истории. Животное с врожденной карликовостью и неправильным прикусом стало олицетворением сердитого, недовольного выражения лица. Grumpy Cat умерла в 2019 году, но до сих пор живет в мемах.
Мемы «Страдающего средневековья»
Паблик «Страдающее средневековье» создали два студента-историка в 2015 году. Сначала они генерировали «внутренние» шутки о лекциях по медиевистике, экзаменах и вечном недосыпе. Но вскоре картинки из средневековых манускриптов с едкими комментариями снискали всенародную популярность и стали известны за рубежом. Мемы паблика самые разнообразные, и выделить самый популярный нельзя. Но «революционным» стал сам принцип их создания, ставший феноменом Рунета.
«Денег нет, но вы держитесь»
Фразу произнес премьер-министр России Дмитрий Медведев во время визита в Крым в 2016 году. Пенсионерка пожаловалась ему на маленький размер пенсии — 8 тысяч рублей. Медведев сказал: «Просто денег нет. Найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».
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Ждун
Скульптуру Homunculus loxodontus создала голландская художница Маргрит ван Бреворт в 2016 году для Лейденского университета. Существо серого цвета с головой северного морского слона, телом личинки и руками человека мгновенно стало интернет-мемом. Ждун стал олицетворением долгого ожидания, а иногда — невозмутимости.
Неверный парень
Стоковый снимок, в котором парень оглядывается на красотку на глазах у своей девушки, «засветился» в 2017 году в одном из турецких сообществ. В нем обсуждали музыканта Фила Коллинза, который хочет изменить року с поп-музыкой. Выразительная картинка мгновенно стала одной из любимых в Сети. Мемом иллюстрируют измену или отказ от синицы в руке ради журавля в небе.
Как тебе такое, Илон Маск?
Мем появился в начале 2018 года в ответ на запуск в космос кабриолета Tesla Илона Маска во время испытания ракеты Falcon Heavy. Им стали иллюстрировать нелепые российские изобретения. Например, новость о том, что ученые из Новосибирска научились коптить селедку в коллайдере. Мем быстро проник в англоязычный Интернет и стал международным.
Женщина, кричащая на кота
Это комбо появилось летом 2019 года. На первом фото — кадр из 14 серии 2 сезона сериала «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз», на втором — фотография кота по кличке Смадж. Он — звезда Инстаграма. Коллаж используют, чтобы проиллюстрировать необоснованные обвинения или нездоровую реакцию. Например, если на вас кричат родители или начальник. По версии ряда развлекательных изданий, это лучший мем 2019 года.
«Наташ, вставай, мы всё уронили»
Мем с Наташей и котами, которые смотрят на нее сверху, актуален в любой ситуации: от переедания до нового локдауна. Он появился в декабре 2019 года, фотографии несколько раз менялись, а окончательный вариант оформился через несколько месяцев в связи с падением курса рубля. Мем стал настолько популярным, что его автор Дарья Бородулина из Москвы решила даже запатентовать фразу «Наташ, вставай».
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