Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
8Коллапс в Суэцком канале
10Пасха в условиях пандемии
6 апреля, источник: Новости Mail.ru

Названы самые известные мемы Рунета с момента его создания

Сложно представить Сеть без мемов, а уж российские мемы — одни из самых искрометных и долгоживущих. Ко дню рождения Рунета, который отмечают 7 апреля, вспоминаем самые известные сетевые шутки.

Превед!

Легендарный мем «Превед, медвед!» появился в 2006 году. Первоначально медведь говорил по-английски: «Сюрприз!». Затем блог Dirty.ru заменил слово Surprise на «Превед» и попал в анналы истории. «Превед медвед!» стал самым популярным мемом 2006 года и одним из самых популярных мемов Рунета всех времен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Грустный Киану Ривз

В мае 2010 года один из фотожурналистов подловил небритого и очень печального Киану Ривза. Актер сидел один на лавочке и ел сэндвич. Фотография мгновенно разлетелась Сетью и превратилась в один из любимых мемов Рунета. Грустным Киану иллюстрируют «вселенскую» грусть и тоску. ﻿

Сердитая Кошка

Кошка со смешным именем Соус Тардар стала интернет-звездой в 2013 году и, возможно, самой известной кошкой в истории. Животное с врожденной карликовостью и неправильным прикусом стало олицетворением сердитого, недовольного выражения лица. Grumpy Cat умерла в 2019 году, но до сих пор живет в мемах.

Мемы «Страдающего средневековья»

Паблик «Страдающее средневековье» создали два студента-историка в 2015 году. Сначала они генерировали «внутренние» шутки о лекциях по медиевистике, экзаменах и вечном недосыпе. Но вскоре картинки из средневековых манускриптов с едкими комментариями снискали всенародную популярность и стали известны за рубежом. Мемы паблика самые разнообразные, и выделить самый популярный нельзя. Но «революционным» стал сам принцип их создания, ставший феноменом Рунета.

«Денег нет, но вы держитесь»

Фразу произнес премьер-министр России Дмитрий Медведев во время визита в Крым в 2016 году. Пенсионерка пожаловалась ему на маленький размер пенсии — 8 тысяч рублей. Медведев сказал: «Просто денег нет. Найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ждун

Скульптуру Homunculus loxodontus создала голландская художница Маргрит ван Бреворт в 2016 году для Лейденского университета. Существо серого цвета с головой северного морского слона, телом личинки и руками человека мгновенно стало интернет-мемом. Ждун стал олицетворением долгого ожидания, а иногда — невозмутимости.

Неверный парень

Стоковый снимок, в котором парень оглядывается на красотку на глазах у своей девушки, «засветился» в 2017 году в одном из турецких сообществ. В нем обсуждали музыканта Фила Коллинза, который хочет изменить року с поп-музыкой. Выразительная картинка мгновенно стала одной из любимых в Сети. Мемом иллюстрируют измену или отказ от синицы в руке ради журавля в небе.

Как тебе такое, Илон Маск?

Мем появился в начале 2018 года в ответ на запуск в космос кабриолета Tesla Илона Маска во время испытания ракеты Falcon Heavy. Им стали иллюстрировать нелепые российские изобретения. Например, новость о том, что ученые из Новосибирска научились коптить селедку в коллайдере. Мем быстро проник в англоязычный Интернет и стал международным.

Женщина, кричащая на кота

Это комбо появилось летом 2019 года. На первом фото — кадр из 14 серии 2 сезона сериала «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз», на втором — фотография кота по кличке Смадж. Он — звезда Инстаграма. Коллаж используют, чтобы проиллюстрировать необоснованные обвинения или нездоровую реакцию. Например, если на вас кричат родители или начальник. По версии ряда развлекательных изданий, это лучший мем 2019 года.

«Наташ, вставай, мы всё уронили»

Мем с Наташей и котами, которые смотрят на нее сверху, актуален в любой ситуации: от переедания до нового локдауна. Он появился в декабре 2019 года, фотографии несколько раз менялись, а окончательный вариант оформился через несколько месяцев в связи с падением курса рубля. Мем стал настолько популярным, что его автор Дарья Бородулина из Москвы решила даже запатентовать фразу «Наташ, вставай».

Во время загрузки произошла ошибка.
Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое
Читайте также
В российские COVID-сертификаты внесли данные о загранпаспорте
Главу Еврокомиссии оставили без стула на переговорах с Эрдоганом
Банки предложили ЦБ варианты выдачи ипотеки с плавающей ставкой
Доллар превысил 78 рублей впервые за пять месяцев
Заболеваемость COVID-19 в России снижается четвертый день подряд
Россиянам посоветовали заняться скупкой золота
В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Илон Маск заявил, что американцы не были на Луне
Авто
Bentley выпустила часы по цене восьми Lada Granta Тираж хронографа лимитированной серии составил всего 25 экземпляров
Кино
Моргенштерн, Бузова, Собчак, Манижа: все звезды на премии «Жара» Церемонию вручения посетили главные российские знаменитости
Новости партнеров
Работающие пенсионеры с мая получат прибавку от государства
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Результаты этого опроса изменят Россию к лучшему. Твой голос особенно важен
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Gnezdo.ru
Что с коленями Меган Маркл?
США готовятся к войне против России
Юлия Высоцкая о дочке, впавшей в кому 8 лет назад
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Леди
Бузова и другие звезды, которые заболели после расставания Разрыв с любимым человеком — это больно и неприятно
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Люди подобрали котенка на улице. Когда он вырос, стало ясно, что это не кот
Этот опрос определит будущее России. Твое участие чрезвычайно важно
Льгота для пенсионеров за стаж свыше 20 лет: что нужно
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь