March 24, 2021
15:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пробка в Суэцком канале превратилась в мем (фото)
Он захватывает соцсети.
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Застрявший поперек Суэцкого канала контейнеровоз компании Evergreen превратился в самый популярный мем марта 2021 года.
Снимком заблокировавшего движение корабля иллюстрируют буквально все жизненные ситуации: от невозможности переделать все запланированные дела до бюрократии и бренности бытия.
Один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, следовавший под панамским флагом, сел на мель во вторник утром в условиях сильной песчаной бури. Корабль развернуло, он сел на мель и уперся носом в один берег, кормой — в другой. В результате судно длиной 400 метров полностью заблокировало судоходство по каналу. Блокировка канала привела к росту цен на нефть.
25 марта движение по Суэцкому каналу было полностью остановлено в обоих направлениях.
Анна Лысенко