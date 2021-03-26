Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
8Коллапс в Суэцком канале
10Названы победители Открытого конкурса Sony World Photography Awards 2021
15:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пробка в Суэцком канале превратилась в мем (фото)

Он захватывает соцсети.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Застрявший поперек Суэцкого канала контейнеровоз компании Evergreen превратился в самый популярный мем марта 2021 года.

Снимком заблокировавшего движение корабля иллюстрируют буквально все жизненные ситуации: от невозможности переделать все запланированные дела до бюрократии и бренности бытия.

Один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, следовавший под панамским флагом, сел на мель во вторник утром в условиях сильной песчаной бури. Корабль развернуло, он сел на мель и уперся носом в один берег, кормой — в другой. В результате судно длиной 400 метров полностью заблокировало судоходство по каналу. Блокировка канала привела к росту цен на нефть.

25 марта движение по Суэцкому каналу было полностью остановлено в обоих направлениях.

"Ты не пройдешь!"; "Большая проблема/Моя жизнь"; "Я, пытающийся все исправить (бессильный и слабый)"
Моя ковидная депрессия и тревога/Мои ежедневные прогулки
Дракарис!
С треском провалив попытку с кошкой, они решили дать собаке шанс!
Ремастеринг "Властелина колец" великолепен
COVID-19/Моя карьера
Мой список дел/Я в Твиттере весь день
Я/Жизнь
Реформы в любом секторе/Бюрократия, противоборство, политическое сектантство
Невыносимая тяжесть бытия/Два пива
Мемы/реальность
Это ужасно! Мы становимся метафорой всего на свете!

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
В Кремле ответили на слова Макрона о «вакцинной войне»
МВД предложило изменить российский паспорт
Посол Италии попросил отменить ограничения на пармезан в России
В Египте 32 человека погибли при столкновении поездов
В Исландии на берег вынесло огромные «бриллианты» (фото)
Путин доволен результатами АНО «Россия — страна возможностей»
Кино
Тимати с дочкой принял участие в шоу Шепелева: фото со съемок В программе «Ты как я» снялись Тимати и его дочь Алиса
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Причины, по которым Шейнина больше нет на Первом канале
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Дети
Дмитрий Шепелев во второй раз стал отцом Шоумен принимает поздравления
Леди
Ольга Орлова впервые показала фото с таинственным возлюбленным Звезда оберегает избранника от публики
Дом
Как обновить столешницу на кухне своими руками
4 функциональные идеи дизайна обычного балкона
9 лучших народных средств для чистки ковра в домашних условиях
6 идей, как декорировать маленький санузел и не перегрузить его
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь