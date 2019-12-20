12:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самые яркие мемы, флешмобы и челленджи 2019 года
Вспоминаем, чем жили пользователи соцсетей весь год: над чем смеялись, с кем грустили, какие вызовы бросали себе и другим и в чем интересном участвовали.
«Окей, бумер», — говорило поколение Z и закатывало глаза, слушая нравоучения людей постарше. Появился даже целый флешмоб.
Но это не просто подростковый бунт. Частенько «бумеров» заслуженно ставили на место в вопросах политики, экологии и спасения планеты.
Кажется, что Киану Ривз был героем мемов всегда
Долгожданный финальный сезон темного фентези «Игра престолов» многих фанатов разочаровал и возмутил, а других привел в восторг. С окончанием сериала схлынул и поток мемов, но лица Дейенерис, Джона Сноу и Короля Ночи навсегда останутся с нами.
В России майские праздники очень любят. Иногда их любят так сильно, что готовятся загодя, а важные дела откладывают на потом. Фраза «давай после майских» была обречена превратиться в мем.
В мае этот мир покинула знаменитая Сердитая кошка. Вопреки недовольному выражению морды и пренебрежительному взгляду, Грампи Кэт веселила пользователей Сети с 2012 года. В соцсетях у нее были миллионы подписчиков, Грампи Кэт снималась в рекламе, а в 2013 году даже получила премию Webby Award в номинации «Мем года».
И хотя занять место Грампи Кэт еще никому не удалось, попытки кошек снискать всенародную любовь продолжаются. В числе кандидатов — кот с необычными ушами, котята, похожие на оборотней, кошка с бородой, кот, мешающий делать домашнее задание, злой кот и даже зависший кот.
Персонаж мультфильма и компьютерной игры «Корпорация монстров» стал мемом уже давно, но в 2019 году появились новые вариации на тему. В мемах Майк Вазовски объясняет
Среди российских звезд
В июле боец MMA из Казахстана Карен Пашикян выложил в Instagram видео, на котором ударом ноги с разворота откручивает крышку бутылки. Ролик он назвал Bottle Cap Challenge и бросил вызов своим коллегам повторить увиденное. Желающих нашлось очень много среди спортсменов, знаменитостей и просто азартных пользователей соцсетей.
Например, среди зарубежных звезд участие в #BottleCapChallenge приняли актеры Джейсон Стэйтем и певец Джон Мэйер, а среди отечественных знаменитостей отличились Тимати, Баста, Гарик Харламов и другие.
Поучаствовали в челлендже спасатели МЧС и даже автомобили.
Это один из самых популярных и поистине универсальных мемов года, который и не собирается выдыхаться. Собственно, мем с белой кошкой за столом появился еще в 2018 году. Примерно полгода назад к коту «приделали» кричащую женщину, и картинка произвела фурор. Фотошоперы и карикатуристы не устают радовать нас новыми версиями мема, а косплееры даже состязаются, кто лучше воссоздаст забавную сцену. Появилась и видеоверсия.
Гений постмодернизма в кино не на шутку озадачил фанатов, когда с совершенно серьезным видом разгуливал по Кремлю, музеям и Красной площади, внимая высокопоставленным «экскурсоводам». В Москву он приехал представлять свой фильм «Однажды… в Голливуде».
Затем был контрольный в голову — режиссер с задумчивым видом расхаживал по обычной российской квартире. Но Тарантино был не при чем — постарался мастер фотошопа из Челябинска.
Грета Тунберг — шведская экологическая активистка, которая объявила «школьную забастовку», призывая бороться с изменением климата. Она положила начало такому же движению школьников и буквально за год благодаря пламенным речам и выступлению на климатическом саммите ООН стала не только мировой знаменитостью, но и человеком года по версии журнала Time.
Публичные выступления Греты и ее выразительная мимика всегда привлекают внимание. Кадры с выступлениями девушки мгновенно становятся мемами.
Летом 2019 года на Facebook появилось мероприятие под названием «Штурм Зоны 51». Людей со всего мира призывали приехать в Неваду и взять штурмом американскую секретную базу, чтобы освободить «бедных инопланетян». Штурм назначили на 20 сентября.
В назначенный день к воротам Зоны 51 вместо миллионов стянулись всего 2 тысячи «штурмовиков». Пентагон пригрозил им фотографией истребителя, если те и правда попытаются штурмовать ворота. Но миллениалы только косплеили, танцевали странные танцы и бегали «как Наруто». Инопланетяне, глядя на это безобразие, могли бы удивиться.
Однажды патрульные из Цюриха разложили на асфальте сигнальные конусы, жилеты, наручники и другие полезные в работе предметы да и сами улеглись рядом. Получилось словно под линейку. Композицию сфотографировали с воздуха, разместили в соцсетях и назвали «тетрис-челлендж».
Вызов подхватили по всему миру. В России в тетрис на асфальте сыграли и пожарные, и сотрудники «Газпрома», и даже хоккеисты.
В октябре в прокат вышел мрачный фильм Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Кадры из фильма мгновенно превратились в мемы, а блогеры оккупировали лестницу в Южном Бронксе, чтобы повторить танец суперзлодея. Джокер стал самым популярным образом на Хэллоуин. А Мэттью Перри, сыгравший роль Чендлера в сериале «Друзья», пошутил, что танец Джокера он станцевал даже раньше Джокера.
В октябре культовый японский геймдизайнер Хидео Кодзима приехал в Москву на выставки «Игромир» и Comic Con Russia. Мем «Кодзима гений» обрел новое дыхание.
В ноябре на здании аэропорта Челябинска появилось гигантское слово Игорь. Дело в том, что аэропорт решили переименовать в честь «отца» советской атомной бомбы Игоря Курчатова, но фамилию дописали не сразу. Этого хватило, чтобы фотографии аэропорта «Игорь» разлетелись в Сети, как горячие пирожки.
История противостояния «Аэрофлота» и толстого кота не на шутку взбудоражила и повеселила Сеть в ноябре. Хозяин Виктора виртуозно, но безобидно смошенничал, чтобы не расставаться в полете со своим любимцем. И был наказан авиакомпанией вместе со своим питомцем.
Но россияне не позволили дать в обиду полосатого толстячка и дружно выступили в его защиту. «Аэрофлот» попал под настоящий
Малыш Йода из сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн» вызвал умиление у зрителей и получил все шансы стать самым милым мемом года. Ему достаточно просто пить из чашки или смотреть в небо большими глазками.
Чтобы принять участие в челлендже, нужно встать лицом к стене, поставив ноги вместе и уперев их носками в стену. Затем отвести одну ногу за другую так, чтобы носок касался пятки впереди стоящей ноги. Повторить то же самое с другой ногой и поставить ноги вместе (вы должны оказаться на расстоянии трех ступней от стены).
Далее нужно наклонить корпус вперед (примерно под углом 90 градусов), чтобы голова касалась стены, поднять стул к груди и попытаться разогнуться.
На первый взгляд челлендж кажется очень простым, но на практике с ним справляются далеко не все мужчины. А вот у женщин, как правило, проблем не возникает. Согласно одной из теорий, дело в центре тяжести, который у женщин расположен ниже.