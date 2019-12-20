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Самые яркие мемы, флешмобы и челленджи 2019 годаВспоминаем, чем жили пользователи соцсетей весь год: над чем смеялись, с кем грустили, какие вызовы бросали себе и другим и в чем интересном участвовали
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12:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самые яркие мемы, флешмобы и челленджи 2019 года

Вспоминаем, чем жили пользователи соцсетей весь год: над чем смеялись, с кем грустили, какие вызовы бросали себе и другим и в чем интересном участвовали.

Окей, бумер

«Окей, бумер», — говорило поколение Z и закатывало глаза, слушая нравоучения людей постарше. Появился даже целый флешмоб.

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Но это не просто подростковый бунт. Частенько «бумеров» заслуженно ставили на место в вопросах политики, экологии и спасения планеты.

Киану Ривз

Кажется, что Киану Ривз был героем мемов всегда из-за таких культовых фильмов, как «Матрица». Но в 2019 году актера ждала новая волна всенародного внимания и любви, ведь он стал чаще появляться на публике, отметил 55-летие и даже начал встречаться с девушкой.

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Билли Айлиш и ее песня «Bad Guy»

Поп-певицу Билли Айлиш провозгласили открытием года. Она сама не раз становилась героиней мемов, например, сделав неудачную прическу. Но все же главным мемом стал странноватый звук «Duh!» из ее хита «Bad Guy». Куда его только не приспосабливали!

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Финал «Игры престолов»

Долгожданный финальный сезон темного фентези «Игра престолов» многих фанатов разочаровал и возмутил, а других привел в восторг. С окончанием сериала схлынул и поток мемов, но лица Дейенерис, Джона Сноу и Короля Ночи навсегда останутся с нами.

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Давай после майских

В России майские праздники очень любят. Иногда их любят так сильно, что готовятся загодя, а важные дела откладывают на потом. Фраза «давай после майских» была обречена превратиться в мем.

Сердитая кошка

В мае этот мир покинула знаменитая Сердитая кошка. Вопреки недовольному выражению морды и пренебрежительному взгляду, Грампи Кэт веселила пользователей Сети с 2012 года. В соцсетях у нее были миллионы подписчиков, Грампи Кэт снималась в рекламе, а в 2013 году даже получила премию Webby Award в номинации «Мем года».

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И хотя занять место Грампи Кэт еще никому не удалось, попытки кошек снискать всенародную любовь продолжаются. В числе кандидатов — кот с необычными ушами, котята, похожие на оборотней, кошка с бородой, кот, мешающий делать домашнее задание, злой кот и даже зависший кот.

Майк Вазовски

Персонаж мультфильма и компьютерной игры «Корпорация монстров» стал мемом уже давно, но в 2019 году появились новые вариации на тему. В мемах Майк Вазовски объясняет что-то сложное или недоступное другим. Затем появился Майк Вазовски с лицом Салли и маленький Майк Вазовски — персонаж мультфильма «Университет монстров».

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Массовое «старение» в соцсетях

Среди российских звезд шоу-бизнеса снова стал популярным флешмоб со «старением». С помощью специальных приложений для смартфонов они за считанные секунды превращались в бабушек и дедушек. Результат мгновенного преображения звезды публиковали в соцсетях.

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«Бутылочный» челлендж

В июле боец MMA из Казахстана Карен Пашикян выложил в Instagram видео, на котором ударом ноги с разворота откручивает крышку бутылки. Ролик он назвал Bottle Cap Challenge и бросил вызов своим коллегам повторить увиденное. Желающих нашлось очень много среди спортсменов, знаменитостей и просто азартных пользователей соцсетей.

Например, среди зарубежных звезд участие в #BottleCapChallenge приняли актеры Джейсон Стэйтем и певец Джон Мэйер, а среди отечественных знаменитостей отличились Тимати, Баста, Гарик Харламов и другие.

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Поучаствовали в челлендже спасатели МЧС и даже автомобили.

Женщина кричит на кота

Это один из самых популярных и поистине универсальных мемов года, который и не собирается выдыхаться. Собственно, мем с белой кошкой за столом появился еще в 2018 году. Примерно полгода назад к коту «приделали» кричащую женщину, и картинка произвела фурор. Фотошоперы и карикатуристы не устают радовать нас новыми версиями мема, а косплееры даже состязаются, кто лучше воссоздаст забавную сцену. Появилась и видеоверсия.

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Приключения Квентина Тарантино в России

Гений постмодернизма в кино не на шутку озадачил фанатов, когда с совершенно серьезным видом разгуливал по Кремлю, музеям и Красной площади, внимая высокопоставленным «экскурсоводам». В Москву он приехал представлять свой фильм «Однажды… в Голливуде».

Затем был контрольный в голову — режиссер с задумчивым видом расхаживал по обычной российской квартире. Но Тарантино был не при чем — постарался мастер фотошопа из Челябинска.

Грета Тунберг

Грета Тунберг — шведская экологическая активистка, которая объявила «школьную забастовку», призывая бороться с изменением климата. Она положила начало такому же движению школьников и буквально за год благодаря пламенным речам и выступлению на климатическом саммите ООН стала не только мировой знаменитостью, но и человеком года по версии журнала Time.

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Публичные выступления Греты и ее выразительная мимика всегда привлекают внимание. Кадры с выступлениями девушки мгновенно становятся мемами.

Зона 51

Летом 2019 года на Facebook появилось мероприятие под названием «Штурм Зоны 51». Людей со всего мира призывали приехать в Неваду и взять штурмом американскую секретную базу, чтобы освободить «бедных инопланетян». Штурм назначили на 20 сентября.

В назначенный день к воротам Зоны 51 вместо миллионов стянулись всего 2 тысячи «штурмовиков». Пентагон пригрозил им фотографией истребителя, если те и правда попытаются штурмовать ворота. Но миллениалы только косплеили, танцевали странные танцы и бегали «как Наруто». Инопланетяне, глядя на это безобразие, могли бы удивиться.

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Тетрис-челлендж

Однажды патрульные из Цюриха разложили на асфальте сигнальные конусы, жилеты, наручники и другие полезные в работе предметы да и сами улеглись рядом. Получилось словно под линейку. Композицию сфотографировали с воздуха, разместили в соцсетях и назвали «тетрис-челлендж».

Вызов подхватили по всему миру. В России в тетрис на асфальте сыграли и пожарные, и сотрудники «Газпрома», и даже хоккеисты.

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Джокер

В октябре в прокат вышел мрачный фильм Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Кадры из фильма мгновенно превратились в мемы, а блогеры оккупировали лестницу в Южном Бронксе, чтобы повторить танец суперзлодея. Джокер стал самым популярным образом на Хэллоуин. А Мэттью Перри, сыгравший роль Чендлера в сериале «Друзья», пошутил, что танец Джокера он станцевал даже раньше Джокера.

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Кодзима гений

В октябре культовый японский геймдизайнер Хидео Кодзима приехал в Москву на выставки «Игромир» и Comic Con Russia. Мем «Кодзима гений» обрел новое дыхание.

Аэропорт Игорь

В ноябре на здании аэропорта Челябинска появилось гигантское слово Игорь. Дело в том, что аэропорт решили переименовать в честь «отца» советской атомной бомбы Игоря Курчатова, но фамилию дописали не сразу. Этого хватило, чтобы фотографии аэропорта «Игорь» разлетелись в Сети, как горячие пирожки.

Кот и «Аэрофлот»

История противостояния «Аэрофлота» и толстого кота не на шутку взбудоражила и повеселила Сеть в ноябре. Хозяин Виктора виртуозно, но безобидно смошенничал, чтобы не расставаться в полете со своим любимцем. И был наказан авиакомпанией вместе со своим питомцем.

Но россияне не позволили дать в обиду полосатого толстячка и дружно выступили в его защиту. «Аэрофлот» попал под настоящий мем-обстрел.

Малыш Йода

Малыш Йода из сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн» вызвал умиление у зрителей и получил все шансы стать самым милым мемом года. Ему достаточно просто пить из чашки или смотреть в небо большими глазками.

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Челлендж со стулом

Чтобы принять участие в челлендже, нужно встать лицом к стене, поставив ноги вместе и уперев их носками в стену. Затем отвести одну ногу за другую так, чтобы носок касался пятки впереди стоящей ноги. Повторить то же самое с другой ногой и поставить ноги вместе (вы должны оказаться на расстоянии трех ступней от стены).

Далее нужно наклонить корпус вперед (примерно под углом 90 градусов), чтобы голова касалась стены, поднять стул к груди и попытаться разогнуться.

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На первый взгляд челлендж кажется очень простым, но на практике с ним справляются далеко не все мужчины. А вот у женщин, как правило, проблем не возникает. Согласно одной из теорий, дело в центре тяжести, который у женщин расположен ниже.

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