11:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
19 главных цифр 2019 года
Подводим «числовые» итоги уходящего года.
Такая доля россиян, по данным Росстата, вела здоровый образ жизни в течение 2019 года. На первом месте по числу «зожников» оказалась Ингушетия (48%), а на последнем — Чукотский автономный округ (0,4%).
Столько лайков на данный момент набрало фото яйца, опубликованное в
Такой вес был у самого большого холодца в мире, приготовленного в Павловском Посаде в конце января. Рекорд был установлен к 175-летию города, а потому холодец расписали специальным узором с символикой Павловского Посада.
Это возраст самого старого человека, живущего в мире на данный момент. Японка Канэ Танака получила этот титул в марте и попала в Книгу рекордов Гиннесса.
На таком расстоянии от Земли находится черная дыра из галактики M87. В апреле ученые опубликовали ее изображение — оно стало первым изображением черной дыры в истории.
Столько длилось тушение Нотр-Дама, пожар в котором произошел в середине апреля. Огонь уничтожил шпиль, разрушил большую часть крыши и две башни собора, также пострадали некоторые помещения внутри. Сейчас в Соборе Парижской Богоматери ведутся работы по восстановлению.
Такое количество россиян положительно отнеслось к идее перехода на четырехдневную неделю. Разговор о переходе на такой тип трудовой занятости начал в июне
Этот рекорд по средней температуре на планете был установлен в июле, когда в большинстве стран западной Европы жара доходила до +40 градусов.
Столько пассажиров было на борту самолета Airbus А321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле неподалеку от аэропорта Жуковский в середине августа. Благодаря профессионализму пилотов все люди на борту остались живы. Впоследствии Владимир Путин присвоил командиру и второму пилоту самолета звания Героев России.
По данным Росстата, это средний возраст жителя России в 2019 году. Отмечается, что самым «молодым» регионом России стала Чечня, где средний возраст жителя — примерно 29 лет. А самый «возрастной» регион страны — Тамбовская область (43 года).
С такой скоростью может передвигаться появившаяся в парижском зоопарке в октябре «ползучая слизь». Этот грибоподобный организм считается одной из загадок природы — не имея мозга, существо способно решать элементарные задачи. Так, оно может находить выход из лабиринта или распознавать вредные вещества, чтобы в дальнейшем избегать встреч с ними.
Такую оценку получила Александра Трусова за технику в произвольной программе на этапе
Столько весил кот, которого в ноябре не пустили на борт Аэрофлота. Кот Виктор на 2 кг превышал норму провоза животных на борту, но хозяину все же удалось улететь вместе с питомцем, подменив его на взвешивании другим котом. Своей хитростью мужчина похвастался в посте на Фейсбук, после чего Аэрофлот лишил его бонусных миль за нарушение правил компании.
Приблизительно столько желтоглазых пингвинов осталось в мире на данный момент. В ноябре пингвин исчезающего вида был выбран птицей года в Новой Зеландии.
С таким результатом сборная России по футболу прошла на Евро-2020. В ноябре сборная нашей страны заняла второе место в группе отборочного цикла.
Такой возраст у нового
По результатам исследования, именно до такого возраста в среднем хотят дожить россияне. При этом наибольший запрос на долголетие есть в Москве — здесь опрошенные в среднем хотят жить до 92 лет.
Это возраст шведской экоактивистки Греты Тунберг, признанной в декабре «Человеком года» по версии журнала Times. Грета стала самым молодым лауреатом в истории журнала.
Столько в среднем собираются потратить россияне на продукты для новогоднего стола. Из еды на Новый год в основном покупают овощи, фрукты, сыр, мясо, рыбу и птицу, а из напитков — шампанское и игристые вина.