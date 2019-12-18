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19 главных цифр 2019 годаПодводим «числовые» итоги уходящего года.
Фоторепортажи
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11:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

19 главных цифр 2019 года

Подводим «числовые» итоги уходящего года.

Источник: @nordwood

12%

Такая доля россиян, по данным Росстата, вела здоровый образ жизни в течение 2019 года. На первом месте по числу «зожников» оказалась Ингушетия (48%), а на последнем — Чукотский автономный округ (0,4%).

54 миллиона

Столько лайков на данный момент набрало фото яйца, опубликованное в инстаграм-аккаунте @world_record_egg в первой половине января. Это абсолютный рекорд не только в Инстаграм, но и во всем Интернете за его историю. Как выяснилось впоследствии, главное вирусное фото года было рекламной кампанией американского сервиса.

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263 кг

Такой вес был у самого большого холодца в мире, приготовленного в Павловском Посаде в конце января. Рекорд был установлен к 175-летию города, а потому холодец расписали специальным узором с символикой Павловского Посада.

Источник: Пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

116 лет

Это возраст самого старого человека, живущего в мире на данный момент. Японка Канэ Танака получила этот титул в марте и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

53,5 млн световых лет

На таком расстоянии от Земли находится черная дыра из галактики M87. В апреле ученые опубликовали ее изображение — оно стало первым изображением черной дыры в истории.

Источник: NSF

Более 14 часов

Столько длилось тушение Нотр-Дама, пожар в котором произошел в середине апреля. Огонь уничтожил шпиль, разрушил большую часть крыши и две башни собора, также пострадали некоторые помещения внутри. Сейчас в Соборе Парижской Богоматери ведутся работы по восстановлению.

6
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29 процентов

Такое количество россиян положительно отнеслось к идее перехода на четырехдневную неделю. Разговор о переходе на такой тип трудовой занятости начал в июне премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его мнению, в будущем четырехдневная неделя должна стать нормой для всех.

16,6°

Этот рекорд по средней температуре на планете был установлен в июле, когда в большинстве стран западной Европы жара доходила до +40 градусов.

10
фотографий
10
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10
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233 человека

Столько пассажиров было на борту самолета Airbus А321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле неподалеку от аэропорта Жуковский в середине августа. Благодаря профессионализму пилотов все люди на борту остались живы. Впоследствии Владимир Путин присвоил командиру и второму пилоту самолета звания Героев России.

15
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40 лет

По данным Росстата, это средний возраст жителя России в 2019 году. Отмечается, что самым «молодым» регионом России стала Чечня, где средний возраст жителя — примерно 29 лет. А самый «возрастной» регион страны — Тамбовская область (43 года).

4 см/ч

С такой скоростью может передвигаться появившаяся в парижском зоопарке в октябре «ползучая слизь». Этот грибоподобный организм считается одной из загадок природы — не имея мозга, существо способно решать элементарные задачи. Так, оно может находить выход из лабиринта или распознавать вредные вещества, чтобы в дальнейшем избегать встреч с ними.

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100.20 балла

Такую оценку получила Александра Трусова за технику в произвольной программе на этапе Гран-при, проходившем в Канаде в октябре. Это рекорд среди женщин и пятый результат в истории всего одиночного катания.

Источник: РИА "Новости"

10 килограмм

Столько весил кот, которого в ноябре не пустили на борт Аэрофлота. Кот Виктор на 2 кг превышал норму провоза животных на борту, но хозяину все же удалось улететь вместе с питомцем, подменив его на взвешивании другим котом. Своей хитростью мужчина похвастался в посте на Фейсбук, после чего Аэрофлот лишил его бонусных миль за нарушение правил компании.

Менее 4 тысяч

Приблизительно столько желтоглазых пингвинов осталось в мире на данный момент. В ноябре пингвин исчезающего вида был выбран птицей года в Новой Зеландии.

Источник: Kimberley Collins/CC BY 2.0

8 побед из 10

С таким результатом сборная России по футболу прошла на Евро-2020. В ноябре сборная нашей страны заняла второе место в группе отборочного цикла.

34 года

Такой возраст у нового премьер-министра Финляндии Санны Марин. Девушка была избрана на эту должность в декабре и стала самым молодым премьером не только в Финляндии, но и во всем мире.

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87 лет

По результатам исследования, именно до такого возраста в среднем хотят дожить россияне. При этом наибольший запрос на долголетие есть в Москве — здесь опрошенные в среднем хотят жить до 92 лет.

16 лет

Это возраст шведской экоактивистки Греты Тунберг, признанной в декабре «Человеком года» по версии журнала Times. Грета стала самым молодым лауреатом в истории журнала.

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10 тысяч рублей

Столько в среднем собираются потратить россияне на продукты для новогоднего стола. Из еды на Новый год в основном покупают овощи, фрукты, сыр, мясо, рыбу и птицу, а из напитков — шампанское и игристые вина.

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