Самое популярное яйцо Интернета попало на обложку гламурного глянца
И снова обошло сестер
И снова обошло сестер
Обычное куриное яйцо стало главной сенсацией соцсетей в середине января. За несколько дней его снимок побил рекорд Instagram, получив более 38 миллионов лайков и 1,5 миллиона комментариев.
Таким образом, яйцо обошло предыдущего рекордсмена по количеству «сердечек» — снимок дочери Кайли Дженнер, у которого было около 18 миллионов лайков.
Став настоящей звездой соцсетей, яйцо попало на обложку популярного глянца Paper magazine под заголовком «Разбивая интернет». На обложке то самое яйцо разбивается в прямом смысле.
Как отметили в редакции глянца, под таким же заголовком в 2014 году на обложке Paper magazine появилась старшая сестра Кайли Дженнер — Ким Кардашьян со знаменитым фото с бутылкой шампанского на пятой точке. Тогда снимок действительно был одним из самых популярных и обсуждаемых, но с нынешней славой куриного яйца даже Кардашьян и Дженнер справиться не удалось.
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