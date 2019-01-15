Самое популярное яйцо Интернета попало на обложку гламурного глянца

Обычное куриное яйцо стало главной сенсацией соцсетей в середине января. За несколько дней его снимок побил рекорд Instagram, получив более 38 миллионов лайков и 1,5 миллиона комментариев.

Как отметили в редакции глянца, под таким же заголовком в 2014 году на обложке Paper magazine появилась старшая сестра Кайли Дженнер — Ким Кардашьян со знаменитым фото с бутылкой шампанского на пятой точке. Тогда снимок действительно был одним из самых популярных и обсуждаемых, но с нынешней славой куриного яйца даже Кардашьян и Дженнер справиться не удалось.