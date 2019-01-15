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11:30 (мск), источник: Mail.ru Новости

Самое популярное яйцо Интернета попало на обложку гламурного глянца

И снова обошло сестер Кардашьян-Дженнер.

Обычное куриное яйцо стало главной сенсацией соцсетей в середине января. За несколько дней его снимок побил рекорд Instagram, получив более 38 миллионов лайков и 1,5 миллиона комментариев.

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Таким образом, яйцо обошло предыдущего рекордсмена по количеству «сердечек» — снимок дочери Кайли Дженнер, у которого было около 18 миллионов лайков.

Став настоящей звездой соцсетей, яйцо попало на обложку популярного глянца Paper magazine под заголовком «Разбивая интернет». На обложке то самое яйцо разбивается в прямом смысле.

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Как отметили в редакции глянца, под таким же заголовком в 2014 году на обложке Paper magazine появилась старшая сестра Кайли Дженнер — Ким Кардашьян со знаменитым фото с бутылкой шампанского на пятой точке. Тогда снимок действительно был одним из самых популярных и обсуждаемых, но с нынешней славой куриного яйца даже Кардашьян и Дженнер справиться не удалось.

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