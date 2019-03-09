Japanese woman officially becomes the world's oldest living person https://t.co/MzDpCJisSZ pic.twitter.com/mPfS2BOKfo— Siglov Freudivan (@DerangedRadio) 9 марта 2019 г.
Японка официально признана самой старой женщиной в мире
Ей исполнилось 116 лет.
Ей исполнилось 116 лет.
116-летняя Канэ Танака из Японии признана самой старой женщиной в мире.
Это уже зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса. Пожилой женщине торжественно вручили соответствующий сертификат.
Танака родилась в январе 1903 года и была седьмым ребенком из восьми детей в семье. Сейчас женщина живет в доме престарелых в префектуре Фукуока на
Танака старается оставаться в тонусе. Она встает в 6 утра каждый день и любит решать задачки по математике. Она также любит кофе, сладкое и газированные напитки.
Предыдущий рекорд принадлежал еще одной японке Тийо Мияко, которая умерла в июле в возрасте 117 лет. Абсолютный «возрастной» рекорд принадлежит
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