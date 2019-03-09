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17:45 (мск), источник: Mail.ru Новости

Японка официально признана самой старой женщиной в мире

Ей исполнилось 116 лет.

116-летняя Канэ Танака из Японии признана самой старой женщиной в мире.

Это уже зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса. Пожилой женщине торжественно вручили соответствующий сертификат.

Танака родилась в январе 1903 года и была седьмым ребенком из восьми детей в семье. Сейчас женщина живет в доме престарелых в префектуре Фукуока на юго-западе Японии. У нее четверо собственных детей и один приемный.

Танака старается оставаться в тонусе. Она встает в 6 утра каждый день и любит решать задачки по математике. Она также любит кофе, сладкое и газированные напитки.

Предыдущий рекорд принадлежал еще одной японке Тийо Мияко, которая умерла в июле в возрасте 117 лет. Абсолютный «возрастной» рекорд принадлежит Жанне-Луизе Кальмен, которая дожила до 122 лет.

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