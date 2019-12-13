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17:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Запад подхватил российский мем с «зависшим» котом

Внезапный всплеск популярности в соцсетях.

Мем с «зависшим» котом, который был популярен в России в 2017 году, обрел новую жизнь на Западе.

На оригинальном фото запечатлен обычный кот с угрюмой мордой на фоне ковра с узнаваемой расцветкой. Затем умельцы фотошопа дорисовали на голове животного колесо загрузки. Позже к мему «приросло» слово «Непонел».

В России «зависший» кот быстро канул в Лету, затерявшись на фоне других мемов с кошками. Но в англоязычном Интернете его ждала новая волна популярности.

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Значение мема на Западе практически не поменялось. Им иллюстрируют практически все ситуациии ступора, а иногда и угрюмого настроения.

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Когда берешь телефон проверить время и забываешь проверить время

Анна Лысенко

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