Запад подхватил российский мем с «зависшим» котом

Мем с «зависшим» котом, который был популярен в России в 2017 году, обрел новую жизнь на Западе.
На оригинальном фото запечатлен обычный кот с угрюмой мордой на фоне ковра с узнаваемой расцветкой. Затем умельцы фотошопа дорисовали на голове животного колесо загрузки. Позже к мему «приросло» слово «Непонел».
В России «зависший» кот быстро канул в Лету, затерявшись на фоне других мемов с кошками. Но в англоязычном Интернете его ждала новая волна популярности.
Значение мема на Западе практически не поменялось. Им иллюстрируют практически все ситуациии ступора, а иногда и угрюмого настроения.