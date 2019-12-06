Пользователи Сети сделали новый мем из «недовольного» кешью

В конце ноября пользовательница Twitter Дарина Калина показала подписчикам, как выглядит бергамот, и многих этот пост привел в недоумение. Как оказалось, большинство людей представляли себе бергамот как обычную траву. Но на этом все не закончилось.
В комментариях пользователи стали делиться картинками с растущими в дикой природе овощами, фруктами и пряностями.
Полной неожиданностью для многих стали орехи кешью, которые оказались похожи на «злобных гномов». Пользователи начали активно делиться снимками кешью, которые благодаря своему оригинальному внешнему виду уже превратились в мем.