Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая угрозаУченые рассказали о неизвестной ранее разновидности ВИЧ
Фоторепортажи
7Ограбление в Дрездене: украденные сокровища могут исчезнуть навсегда
23Русь изначальная: музей-заповедник «Абрамцево» и его сокровища
17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети сделали новый мем из «недовольного» кешью

Многие не ожидали, что орех растет именно так.

В конце ноября пользовательница Twitter Дарина Калина показала подписчикам, как выглядит бергамот, и многих этот пост привел в недоумение. Как оказалось, большинство людей представляли себе бергамот как обычную траву. Но на этом все не закончилось.

В комментариях пользователи стали делиться картинками с растущими в дикой природе овощами, фруктами и пряностями.

Полной неожиданностью для многих стали орехи кешью, которые оказались похожи на «злобных гномов». Пользователи начали активно делиться снимками кешью, которые благодаря своему оригинальному внешнему виду уже превратились в мем.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
СМИ узнали о визите Петрова и Боширова в Германию
Путин отказался от привычной термокружки с чаем
Лидер «Ногу свело!» рассказал о деградации российской нации
Российская спортсменка рассказала о желании остаться в США
Нелегальные камеры для фиксации скорости уберут с дорог
В Уфе женщине выдали часть пенсии печеньем
Россиянам предложат новый способ продажи квартир
Здоровье
Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах Если без алкоголя не обойтись, лучше соблюдать определенные правила.
Hi-Tech
Самый мощный в мире процессор: как он работает? Новые возможности мобильной связи, фотографии и игр
Кино
Певцов отреагировал на слова Урганта о нем и Познере Шоумен ранее пошутил об артисте в своей программе «Вечерний Ургант»
Горячие темы на Авто
И снова о сексе 215
Президент сегодня подписал документы о гос бюджете 126
Как вы относитесь к татуировкам? 125
Пересаживаемся на общественный транспорт? 120
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
36-летняя Фелисити Джонс впервые станет мамой Актриса из «Звездных войн» ждет ребенка
Леди
Надежда Бабкина сменила прическу и стала неузнаваема Певица экспериментирует с имиджем.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь