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18:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли окаменелые шипы старейшего в мире анкилозавра

Найденный образец специалисты изначально приняли за подделку.

Источник: Natural History Museum

Исследователи из Музея естественной истории Великобритании в ходе раскопок в горах Среднего Атласа в Марокко обнаружили уникальную окаменелость в виде нескольких шипов, сросшихся с ребром.

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По словам доктора Сюзанны Мейдмент, сначала они с коллегами решили, что окаменелость является частью стегозавра, поскольку ранее они находили их останки в этом же месте. Но при более внимательном рассмотрении стало понятно, что находка очень необычна, причем настолько, что ученые даже подумали, что перед ними подделка.

Однако компьютерная томография подтвердила, что этот образец настоящий и принадлежит он анкилозавру. Доктор Мейдмент отметила, что найденная окаменелость абсолютно уникальна, так как обычно у анкилозавров бронированные шипы были «встроены» в кожу и не срастались с костью. Но в найденном образце шипы прикреплялись непосредственно к ребру.

Окаменелость, которая получила название Spicomellus afer («Колючий воротник из Африки»), датируется среднеюрским периодом — около 168 млн лет назад. Это делает находку абсолютно уникальной, поскольку она является самой старой окаменелостью анкилозавра из когда-либо найденных в мире и первой окаменелостью анкилозавра, найденной на территории Африки.

По словам ученых, эта находка заполняет важный пробел в знаниях об эволюции динозавров и показывает, что анкилозавры могли быть глобально распространены. Кроме того, открытие ставит под сомнение предыдущую теорию о том, что анкилозавры вытеснили стегозавров и привели к их исчезновению.

Новая находка означает, что две группы динозавров существовали вместе более 20 миллионов лет, и, скорее всего, вымирание стегозавров произошло по другим причинам.

Ученым еще предстоит более детально изучить необычную находку, которая затем пополнит коллекцию Музея естественной истории Великобритании.

Екатерина Гура

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