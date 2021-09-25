Упавшая звезда: какие крупные метеориты сотрясали Землю

Метеорит, упавший в Иркутской области в 2002 году, был зафиксирован спутником ВВС США и потерян им из вида на высоте 30 км. По свидетельствам очевидцев, размеры болида были немногим меньше видимых размеров Луны, а его свет долгое время освещал ночную тайгу.
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После падения метеорита был слышен звук, похожий на взрыв. На месте падения болида наблюдалась картина, очень похожая на Тунгусское событие, только в меньших масштабах.
Метеорит упал 12 февраля 1947 года около поселка Бейцухе Приморского края в Уссурийской тайге на Дальнем Востоке. Он раздробился в атмосфере и выпал железным дождем на площади 35 квадратных километров. Метеорит входит в десятку крупнейших метеоритов мира. Один из его осколков массой 40,5 кг можно увидеть в Калужском планетарии.
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8 марта 1976 года вблизи города Гирин в одноимённой китайской провинции упал крупный метеорит. Наблюдатели видели ослепляющий огненный шар, который взорвался в небе, вызвав землетрясение силой 1,7 балла. Метеорит разлетелся на 138 крупных и около 3 тысяч мелких осколков. Они были разбросаны на площади 576 квадратных километров. Самый крупный из этих объектов имеет массу 1770 кг.
20 июня 1998 крупный метеорит Куня-Ургенч упал на хлопковое поле в Туркменистане, образовав кратер шириной в 6 м и глубиной в 4 м, из которого были извлечены фрагменты общей массой 1−1,1 тонны. Самый крупный образец весил около 900 кг. Полет крупного болида, сопровождавшийся громким свистом и грохотом, наблюдали жители нескольких деревень.
18 февраля 1948 года в американском штате Канзас пролетел огромный огненный шар, который взорвался, спровоцировав метеоритный дождь. Крупнейший из найденных осколков весит 1070 килограммов.
15 февраля 2013 года в результате торможения в атмосфере Земли небольшого астероида над Челябинском взорвался метеорит. В городе пострадали постройки, около 2 тысяч человек получили ранения.
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Мощность взрыва, по оценкам NASA, составила от 300 до 500 килотонн, что примерно в двадцать раз превосходит мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.
17 июня 1908 года в небе над Енисейской губернией заметили яркий болид c пылевым следом. Его полет закончился мощным взрывом над населенным районом тайги, звук которого был слышен на расстоянии более тысячи километров, а взрывную волну зафиксировали сейсмографы по всему миру.
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Мощность взрыва составила 10−40 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что соответствует энергии средней водородной бомбы.
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