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16:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Расшифровано генетическое происхождение этрусков

Подтверждена одна из распространенных гипотез.

Этруски были загадочной цивилизацией, населявшей Аппенинский полуостров в I тысячелетии до н. э. Они создали развитую культуру, которая оказала огромное влияние на римскую. Но кем были этруски по происхождению и откуда прибыли, до сих пор оставалось одной из главных загадок древней истории Европы. Их язык все еще не поддается прочтению.

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В новом исследовании ученые из Германии, Италии, США, Дании и Великобритании изучили геномы 82 обитателей центральной и южной Италии, которые жили в Х-IX веках до н.э. Их останки были найдены в 12 разных местах во время археологических раскопок.

До сих пор в науке рассматривали три гипотезы происхождения этрусков. Согласно первой, которую изложил еще древнегреческий историк Дионисий Галикарнасский, этруски были автохтонными жителями Аппенин. Их возвышение в VIII веке до н. э. явилось естественным развитием предыдущей культуры Вилланова.

Согласно второй, которую впервые озвучил Геродот, этруски прибыли из Лидии (современный юг Турции). Третья гипотеза говорит о том, что в этногенезе этрусков приняли участие и местные племена, и переселенцы из Малой Азии, побережья Черного и Каспийского морей.

Анализ останков показал что этруски разделяли генетический профиль латинян, живших в соседнем Риме, причем большая часть их генетических профилей происходила от степных предков, прибывших в этот регион во время бронзового века. 

Известно, что связанные со степью популяции были ответственны за распространение индоевропейских языков, на которых сейчас говорят по всему миру миллиарды людей. Но этрускам удалось сохранить древний, не индоевропейский язык, что является отдельной загадкой. Чтобы ее разгадать, потребуются новые археологические, исторические, лингвистические и генетические исследования.

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Еще больше интересного об археологии

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