18:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Амурский тигр загнал грибников на дерево (видео)
Они сидели там около 40 минут.
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В конце сентября в соцсетях распространился ролик, снятый жителями Приморья с вершины дерева в лесу. На кадрах отчетливо слышно тигриное рычание, а в конце видео можно заметить и самого тигра, удаляющегося в лес.
Сообщается, что встреча людей с хищником произошла недалеко от села Соколовка в Лазовском районе Приморья. Как стало известно, люди сначала услышали рычание, а затем увидели и самого тигра неподалеку в кустах, а потому решили спастись от него на дереве. Хищник не вел себя агрессивно и никого не преследовал. Он покрутился вокруг дерева, все обнюхал, а затем удалился в лес. А грибники успели снять его на видео.
По факту инцидента Охотнадзор начал проверку, результаты которой показали, что и хищник, и люди повели себя в этой ситуации адекватно и, судя по поведению тигра, он вовсе не был настроен агрессивно. Сообщается, что в это время года амурские тигры не конфликтны: они сыты, довольны и готовятся к зиме.
По словам главы Лазовского муниципального округа Юрия Мосальского, случаев нападения диких зверей на людей в округе уже давно не отмечалось. Тем не менее, людям советуют быть внимательнее при походе в лес и на всякий случай иметь при себе хлопушки, чтобы отпугнуть хищника.
Екатерина Гура