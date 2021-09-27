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18:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Амурский тигр загнал грибников на дерево (видео)

Они сидели там около 40 минут.

В конце сентября в соцсетях распространился ролик, снятый жителями Приморья с вершины дерева в лесу. На кадрах отчетливо слышно тигриное рычание, а в конце видео можно заметить и самого тигра, удаляющегося в лес.

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Сообщается, что встреча людей с хищником произошла недалеко от села Соколовка в Лазовском районе Приморья. Как стало известно, люди сначала услышали рычание, а затем увидели и самого тигра неподалеку в кустах, а потому решили спастись от него на дереве. Хищник не вел себя агрессивно и никого не преследовал. Он покрутился вокруг дерева, все обнюхал, а затем удалился в лес. А грибники успели снять его на видео.

По факту инцидента Охотнадзор начал проверку, результаты которой показали, что и хищник, и люди повели себя в этой ситуации адекватно и, судя по поведению тигра, он вовсе не был настроен агрессивно. Сообщается, что в это время года амурские тигры не конфликтны: они сыты, довольны и готовятся к зиме.

По словам главы Лазовского муниципального округа Юрия Мосальского, случаев нападения диких зверей на людей в округе уже давно не отмечалось. Тем не менее, людям советуют быть внимательнее при походе в лес и на всякий случай иметь при себе хлопушки, чтобы отпугнуть хищника.

Екатерина Гура

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