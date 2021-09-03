11:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тигрица из Приморья впервые выгуляла своих тигрят (видео)
Им исполнилось уже три месяца.
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Тигрица Уссури в Приморском
«Наши тигрята вступили в новый этап своей тигриной жизни — знакомство с большим и новым для них парком. Утром открыли шибер для выпуска тигров в парк. Уссури сразу выбежала на прогулку, но тигрята опасались, сидели на пороге и выглядывали в новую жизнь, как из окошка», — рассказали в
Настойчивая мать не сдалась и продолжила звать тигрят за собой. Наконец они робко выбежали, и засеменили вслед за Уссури.
«Нашим полосатым малышам предстоит узнать много нового: что такое трава и какой у неё вкус, научиться плавать в бассейне, познакомиться с новыми запахами и увидеть других сородичей: тётю Тайгу и папу Амура, и
Двое тигрят у тигрицы Уссури и тигра Амура родились 29 мая.
Тигр Амур стал известен в России и за ее пределами благодаря дружбе с козлом Тимуром. Хищник и потенциальная «жертва» прожили рядом в мире и согласии несколько месяцев вопреки всем инстинктам.
Анна Лысенко
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