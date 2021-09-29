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11:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найдена пещера неандертальцев, которая была скрыта 40 тысяч лет

В ней могут находиться разгадки к культуре вымершего вида людей.

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В Гибралтаре ученые обнаружили пещеру неандертальцев, которая была скрыта от человеческих глаз не менее 40 тысяч лет. Она может пролить свет на культуру неандертальцев, сообщает Guardian.

В 2012 году эксперты стали изучать пещеру Вангард, входящую в комплекс пещеры Горама, где обитали неандертальцы. Они пытались установить ее истинные размеры и увидеть, нет ли в ней скрытых камер и проходов, забитых песком.

В прошлом месяце команда под руководством профессора Клайва Финлейсона, биолога-эволюциониста, который является директором Национального музея Гибралтара, наткнулась на брешь в отложениях, которую они расширили и смогли проползти внутрь. Проем привел ученых к 13-метровому пространству со сталактитами и следами повреждений от древнего землетрясения.

«В некотором смысле это почти как открытие гробницы Тутанхамона; вы попадаете в пространство, в котором никто не бывал уже 40 тысяч лет. Это действительно отрезвляюще», — отметил профессор.

В скрытой камере были разбросаны кость лапы рыси, позвонки пятнистой гиены и большая кость крыла грифового стервятника. На стенах ученые заметили 6−7 царапин от когтей, которые мог оставить медведь или рысь.

Команда также обнаружила череп щенка собаки. Поскольку раньше пещера находилась на высоте 20 метров над уровнем моря, череп или самого щенка в нее кто-то принес. Это произошло не позже, чем 40 тысяч лет назад.

Еще в одном месте комплекса пещер ученые обнаружили множество свидетельств пребывания здесь неандертальцев — от очагов и каменных орудий до останков убитых животных, включая благородных оленей, горных козлов, тюленей и дельфинов. А четыре года назад исследователи обнаружили в пещере Вангард молочный зуб четырехлетнего ребенка-неандертальца. Предположительно, его убили гиены.

«Эти пещеры дали нам много информации о поведении этих людей», — сказал Финлейсон. Команда надеется, что их раскопки в верхней части пещеры приведут к новым боковым камерам и, возможно, даже к местам захоронения.

Ранее в Нидерландах исследователи воссоздали облик неандертальца, известного как Крейн. Он жил 50−70 тысяч лет назад на территории Доггерленда — ныне затонувшего участка суши, который соединял голландское побережье с Британией.

А новый анализ геномов неандертальцев показал, что их кровь была гораздо ближе к человеческой, чем считалось ранее.

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