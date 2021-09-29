15:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Искусственный интеллект признал картину Рубенса подделкой
Национальная галерея в Лондоне пока не согласна с этими выводами.
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Серия тестов с использованием искусственного интеллекта показала, что шедевр Питера Пауля Рубенса «Самсон и Далила», написанный в 1609 или 1610 году и хранящийся в Национальной галерее в Лондоне, скорее всего, является подделкой.
Сравнив работу со 148 неоспоримыми картинами Рубенса, алгоритм пришел к «удивительному» выводу: вероятность того, что картина не принадлежит кисти великого художника, составляет 91 процент, сообщает Guardian.
ИИ был основан на нейросети, которая анализировала образцы мазков кисти и другие аспекты известных работ Рубенса и сравнивала их с картиной из Национальной галереи, авторство которой долгое время было предметом споров.
«Я была так шокирована, — сказала Карина Поповичи, ученый и соучредитель швейцарской фирмы Art Recognition, проводившей исследование. — Мы повторили эксперименты, чтобы убедиться, что не ошиблись, и результат всегда был одинаковым. Каждый патч, каждый квадратик получался фальшивым с вероятностью более 90 процентов».
Галерея приобрела картину за 2,5 миллиона фунтов стерлингов (245 млн рублей) в 1980 году. По данным New York Times, в то время это было третье самое дорогое произведение искусства из когда-либо проданных.
Споры о подлинности картины начались в 2005 году, когда Национальная галерея провела масштабный обзор работ Рубенса. Тогда у искусствоведов со всего мира появилась возможность детально изучить «Самсона и Далилу». Многие высказали сомнения в ее подлинности.
Пока что Национальная галерея продолжает отстаивать подлинность работы и по-прежнему представляет ее как одну из 30 главных ценностей в коллекции музея.
Ранее две оригинальных картины итальянского и голландского живописцев XVII века были найдены в мусорном контейнере в Германии.
Анна Лысенко