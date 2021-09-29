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15:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, как древние вулканы привели к процветанию динозавров

Они проследили связь между извержениями и изменением климата более 230 миллионов лет назад.

Исследователи из Бирмингемского университета рассказали, что извержения древних вулканов не только привели к глобальному изменению климата более 230 миллионов лет назад, но и тем самым помогли динозаврам «захватить власть на планете».

Ученые проанализировали отложения породы и ископаемые растения из озера в бассейне Цзиюань на севере Китая, а затем сопоставили импульсы вулканической активности с последующим изменением окружающей среды.

Полученные данные показали, что «мега-муссонный» климат Карнийского плювиального события (изменение глобального климата и биотического круговорота, произошедшее примерно 230 миллионов лет назад) был следствием масштабных извержений древних вулканов, которые выбросили в атмосферу огромное количество углекислого газа.

Эти извержения стали толчком к глобальному изменению климата (он стал более холодный и влажный) и, как следствие, перестройке всей экосистемы планеты, во время которой наблюдалось массовое вымирание животных и растений, населявших Землю.

Однако ученые отмечают, что именно благодаря изменению экологической обстановки, вызванной вулканами, начали процветать динозавры, которые затем стали господствовать на Земле в последующие 150 миллионов лет.

Кроме того, исследователи отмечают, что этот катастрофическо-климатический период в истории нашей планеты был также важен для появления современных групп хвойных деревьев и в целом оказал большое влияние на эволюцию наземных экосистем, животных и растений, включая папоротники, крокодилов и черепах.

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