Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 29 сентябряДень рождения Скотланд-Ярда, открытие трамвайного движения в Петербурге, появление первого на планете долларового миллиардера и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
20Владимир Путин провел несколько дней отпуска в Сибири
8Стрельба в университете в Перми
16:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница показала, как бы выглядели известные личности прошлого сейчас

В преображении ей помогали нейросети.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Американская писательница и художница Магдалена Висаджио в основное время рисует комиксы, а в свободное — занимается «преображением» известных личностей прошлого.

С помощью программ на основе искусственного интеллекта, она превращает старые портреты правителей, писателей и ученых в реалистичные изображения, похожие на фотографии.

Более того, Висаджио не просто «восстанавливает» внешность по картинам и скульптурам, но и придает людям из разных эпох современный вид с соответствующими прическами, макияжем и одеждой. Возможно, современные интерпретации исторических личностей выглядят немного спорно или недостоверно, но зато интересно.

Кстати, похожее хобби с Висаджио разделяет и фотограф Бас Утервийк. Он также с помощью искусственного интеллекта «воскрешает» и «осовременивает» личностей прошлого, а также придает реалистичный вид знаменитым скульптурам несуществующих людей.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Путин назвал количество заболевших коронавирусом в его окружении
Памфилова предложила Беглову отпраздновать «пиррову победу»
В Кремле ответили на вопрос о возможной блокировке YouTube
Лавров, Шойгу и Проценко отказались от думских мандатов «ЕР»
«Райский» архипелаг в Венесуэле показали из космоса
Искусственный интеллект признал картину Рубенса подделкой
Здоровье
Секс после 40: что нормально, а что — нет? Почему об интимной сфере не нужно забывать в среднем возрасте.
Hi-Tech
Брокенский призрак: в Севастополе заметили редкое явление Силуэт человека в небе
Горячие темы на Авто
Нехватка продуктов в супермаркетах может сохраниться навсегда? 336
А вы в курсе, что выборы не только у нас бывают? 274
ТЕМА ПОСЛЕВЫБОРНАЯ-АНТИСОВЕТЧИКИ ... 213
В продолжение вчерашнего разговора 154
Кино
Звезда «Папиных дочек» получила травму на «Ледниковом периоде» Дарья Мельникова рассказала о съемках первого эфира популярного телепроекта
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
опять укусы( 125
Беременость с патологией 124
на природу с ночевкой! 85
Хобби 73
Леди
Миддлтон в платье за 300 тысяч осмелилась появиться на публике Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Чарльз и герцогиня Камилла вместе вышли в свет.
Дом
Как выглядит маленькая квартира на побережье моря
8 интерьерных приемов, которые всем надоели
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
5 интерьеров в стиле сканди-шик
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь