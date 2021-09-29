16:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница показала, как бы выглядели известные личности прошлого сейчас
В преображении ей помогали нейросети.
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Американская писательница и художница Магдалена Висаджио в основное время рисует комиксы, а в свободное — занимается «преображением» известных личностей прошлого.
С помощью программ на основе искусственного интеллекта, она превращает старые портреты правителей, писателей и ученых в реалистичные изображения, похожие на фотографии.
Более того, Висаджио не просто «восстанавливает» внешность по картинам и скульптурам, но и придает людям из разных эпох современный вид с соответствующими прическами, макияжем и одеждой. Возможно, современные интерпретации исторических личностей выглядят немного спорно или недостоверно, но зато интересно.
Кстати, похожее хобби с Висаджио разделяет и фотограф Бас Утервийк. Он также с помощью искусственного интеллекта «воскрешает» и «осовременивает» личностей прошлого, а также придает реалистичный вид знаменитым скульптурам несуществующих людей.
Екатерина Гура