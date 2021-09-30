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16:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В древнем мегаполисе майя нашли скрытые строения

Древний город майя Тикаль в Гватемале, который в I — IX веках нашей эры был одним из важнейших центров этой цивилизации, археологи исследуют с 1950-х годов. Он считается очень хорошо изученным археологическим памятником. Однако недавнее неожиданное открытие заставило ученых сомневаться, так ли хорошо они знают это древнее место.

Источник: Stephen Houston et al., 2021
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Исследовательский консорциум Pacunam Lidar Initiative изучил окрестности Тикаля с помощью лидара — картографического и геодезического прибора для сканирования пространств и зданий, в том числе скрытых. На полученных «сканах» исследователи заметили скрытые руины строений. Они были спрятаны под холмами, которые считались природными образованиями, говорится в исследовании, опубликованном в Antiquity.

Археологи считают, что обнаруженный архитектурный комплекс был построен для людей из Теотиуакана — древнего доколумбового города в Мексике, на территории которого находятся крупнейшие пирамиды Мезоамерики. Известно, что Теотиуакан поддерживал контакты с центрами соседних цивилизаций, в том числе городом-государством Тикаль, в котором в момент расцвета проживало от 100 до 200 тысяч человек.

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Тикаль

«Возможно, это было что-то вроде посольского комплекса, но когда мы объединили предыдущие исследования с нашими последними открытиями, стало понятно, что речь идет о чем-то более жестком, например об оккупации или слежке», — прокомментировал находку Стивен Хьюстон, профессор антропологии в Брауновском университете.

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Тикаль

Раскопки показали, что строения были спроектированы как меньшие копии зданий, составляющих цитадель Теотиуакана, вплоть до замысловатых карнизов и террас и специфической ориентации платформ комплекса с востока на север на 15,5 градусов. В зданиях также обнаружили типичные для Теотиуакана снаряды из кремня и ритуальное захоронение.

Скорее всего, местным строителям было приказано использовать совершенно неместные строительные технологии, отметил Хьюстон. «Здесь мы, похоже, видим свидетельства агрессивного вторжения иностранцев в этот район», — добавил профессор.

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Теотиуакан
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Анна Лысенко

Еще больше интересного об археологии

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