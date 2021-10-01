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11:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Во Франции испекли рекордную пиццу из 834 сортов сыра

Каждого сорта в ней не больше 2 граммов.

Во французском Лионе установили мировой рекорд, приготовив пиццу сразу из 834 сортов сыра.

Вопреки такому количеству начинки испеченная пицца получилась стандартного размера, хотя напоминала больше толстый пирог, чем пиццу. сообщает Книга рекордов Гиннесса. Трое шеф-поваров Морган Нике, Франсуа Робен и Жюльен Серри отрезали от каждого сорта сыра по крошечному кусочку — не больше 2 граммов каждый.

Рекордную пиццу презентовали во время крупной международной выставки отелей, ресторанов, предприятий общественного питания и гастрономии. Такой акцией повара хотели привлечь внимание к разнообразию французских сыров и продвигать французские молочные традиции.

Во время попытки зеваки собрались, чтобы изучить различные сорта сыра и увидеть рекордное действо.

Предыдущий аналогичный рекорд принадлежит еще одному французу Бенуа Брюэлю, также из Лиона. В его пицце было 254 вида сыра.

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