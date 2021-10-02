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12:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Греции нашли останки воина со следами «золотой» хирургии

Средневековый византийский врач проявил удивительное мастерство.

Источник: Anagnostis P. Agelarakis

Византийский воин XIV века получил перелом челюсти, но был спасен с помощью «золотой» хирургии.

Исследователи в Греции обнаружили следы такой необычной операции на черепе, найденном на кладбище внутри разрушенной византийской крепости Полистилон рядом с современным городом Авдира на северо-востоке страны.

Голову обезглавленного воина, похороненную в могиле 5-летней девочки, нашли еще в 1991 году, но только недавно археологи изучили ее и опубликовали отчет в журнале Mediterranean Archeology and Archaeometry.

Челюсть воина была сломана пополам, но затем заботливо собрана и закреплена золотой проволокой. Она успешно срослась, после чего мужчина прожил еще 10 лет, говорится в исследовании.

Этот метод лечения не оказался для археологов новинкой. О подобных хирургических вмешательствах в своих трактатах писал еще древнегреческий врач Гиппократ в IV веке до нашей эры.

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Но исследователей поразило мастерство византийского доктора. Например, чтобы проволока не мешала мужчине во рту и не царапала щеку, ему аккуратно подточили один из зубов. А то, что челюсть срослась правильно, почти без смещения, говорит о длительной терапии после травмы.

Сама золотая проволока не сохранилась, но отсутствие на кости следов окисления или обесцвечивания, как в случае с похожими операциями с медью и серебром, говорит о том, что применялось именно золото.

Мужчина был важной и богатой персоной, вероятно, военачальником в крепости, говорят исследователи. Он мог получить такой перелом из-за падения с лошади или удара копьем в возрасте 25−30 лет.

Военачальник был обезглавлен в 1380-х годах, когда крепость разграбили вторгшиеся османы. Верхняя часть его черепа сохранила следы смертельных ударов, что говорит о захвате, а не мирной сдаче форта. То, что голову похоронили отдельно от тела в случайной могиле, говорит о том, что похороны были совершены в спешке втайне от захватчиков.

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