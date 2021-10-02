13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Стингу исполнилось 70 лет: лучшие хиты музыканта
Песни, которые не устаешь слушать.
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2 октября британскому певцу и музыканту Стингу исполняется 70 лет.
Гордон Самнер (так на самом деле зовут Стинга) прошел путь от солиста в легендарной группе новой волны The Police до блистательной сольной карьеры, снимался в кино, играл в театре, занимается благотворительностью и даже стал прообразом героя комиксов Джона Константина.
Он поет, пишет музыку и стихи, сочиняет для театра и кино, сотрудничает с десятками артистов в разных музыкальных жанрах. В его репертуаре рок, поп и джаз, а 15 лет назад музыкант даже записал альбом классических ренессансных песен для лютни.
Стинга и самого называют примером человека эпохи Возрождения, талантливого во всем. Он семь раз получал премию «Грэмми», является обладателем «Эмми» и номинировался на «Оскар».
К юбилею вспоминаем 10 хитов легендарного музыканта.
Анна Лысенко