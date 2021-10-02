Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Россия оказалась крупнейшим «скрытым» заемщиком Китая Займы были получены в основном государственными нефтегазовыми компаниями на условиях, близких к рыночным, и под будущие поставки нефти и газа
Фоторепортажи
8Стрельба в университете в Перми
10Умер Жан-Поль Бельмондо
13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Стингу исполнилось 70 лет: лучшие хиты музыканта

Песни, которые не устаешь слушать.

Источник: РИА "Новости"

2 октября британскому певцу и музыканту Стингу исполняется 70 лет.

Читайте также
Эминем обслужил посетителей на открытии своей закусочной в Детройте

Гордон Самнер (так на самом деле зовут Стинга) прошел путь от солиста в легендарной группе новой волны The Police до блистательной сольной карьеры, снимался в кино, играл в театре, занимается благотворительностью и даже стал прообразом героя комиксов Джона Константина.

Он поет, пишет музыку и стихи, сочиняет для театра и кино, сотрудничает с десятками артистов в разных музыкальных жанрах. В его репертуаре рок, поп и джаз, а 15 лет назад музыкант даже записал альбом классических ренессансных песен для лютни.

Стинга и самого называют примером человека эпохи Возрождения, талантливого во всем. Он семь раз получал премию «Грэмми», является обладателем «Эмми» и номинировался на «Оскар».

К юбилею вспоминаем 10 хитов легендарного музыканта.

Every Breath You Take

Во время загрузки произошла ошибка.

Desert Rose

Во время загрузки произошла ошибка.

Fields Of Gold

Во время загрузки произошла ошибка.

Englishman in New York

Во время загрузки произошла ошибка.

Fragile

Во время загрузки произошла ошибка.

Shape Of My Heart

Во время загрузки произошла ошибка.

Mad About You

Во время загрузки произошла ошибка.

All This Time

Во время загрузки произошла ошибка.

If I Ever Lose My Faith in You

Во время загрузки произошла ошибка.

Stolen Car

Во время загрузки произошла ошибка.
Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Лукашенко назвал условия, при которых будет вечным президентом
Украина пообещала поддержку Саакашвили
Минтранс передумал компенсировать недостатки платных дорог
В РФ за сутки выявили более 25 тысяч заразившихся COVID-19
Расшифрованы секретные любовные письма Марии-Антуанетты
Аппарат BepiColombo передал первый снимок поверхности Меркурия
В Греции нашли останки воина со следами «золотой» хирургии
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Hi-Tech
Посмотрите на необычных глубоководных существ: скоро они могут исчезнуть Самой распространённой глубоководной рыбой является светящийся анчоус
Авто
«Средняя скорость» отменена: как теперь будут штрафовать камеры? Практика регистрации так называемой «средней скорости» существовала с 2014 года. Тогда появились первые комплексы в Москве, а затем в Подмосковье и в Казани.
Кино
Бузова будет вести кулинарное шоу: первые фото Певица и телезвезда продемонстрирует свои кулинарные таланты в эфире ТНТ
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Вот главные ошибки США в Афганистане: их 3
Зеленский решил судьбу Крыма
Пенсии в 2022 году: что ждет россиян
Леди
Умерла 42-летняя жена Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис не смогла победить COVID-19
Дом
В Англии за 670 млн продают дом Робби Уильямса (фото)
Вместо «кабанчика»: 8 ванных комнат с красивой плиткой
7 домашних предметов, которые нужно менять чаще, чем вы думали
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь