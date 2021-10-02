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15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Расшифрованы секретные любовные письма Марии-Антуанетты

Королева Франции писала их за несколько лет до своей гибели.

Источник: CRC

Во время Французской революции Мария-Антуанетта, королева Франции и жена Людовика XVI, около года вела секретную переписку со шведским графом Акселем фон Ферсеном, своим близким другом и, по слухам, любовником.

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Позже неизвестный «цензор» зарисовал чернилами в посланиях королевы целые абзацы, предложения и отдельные слова, но современные ученые, используя передовые технологии, все же смогли восстановить первоначальный текст.

Исследователи из Франции использовали рентгенофлуоресцентный спектрометр — прибор, который помогает узнать элементный состав вещества. Например, он «видит», что самые старые чернила на бумаге содержат определенное соотношение меди к железу и цинку, тогда как у чернил, нанесенных позже, немного другой состав. Если в полученных «сканах» оставить только те элементы, которые отвечают первоначальному соотношению, можно будет прочесть замаскированный текст.

Оказалось, что в письмах зачеркнули такие слова и фразы, как «любовь», «мой нежный друг», «ради счастья всех троих», «только с тобой» и другие. А цензором, скорее всего, был сам граф фон Ферсен, который «обезопасил» послания перед тем, как оставить их в семейном архиве.

Из пятнадцати писем ученые расшифровали восемь. Остальные семь остаются загадкой, поскольку чернила на них имеют почти идентичный состав.

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