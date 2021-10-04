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18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Школьники в США носят учебники в корзинах для мусора и аквариумах (видео)

Так они отреагировали на запрет рюкзаков и сумок.

В конце сентября в некоторых школах американского штата Айдахо старшеклассникам запретили ходить с рюкзаками и закрытыми сумками. Такое решение местные власти приняли после того, как в середине месяца в средней школе Ригби охранники задержали 13-летнюю ученицу с пистолетом в рюкзаке, а за четыре месяца до этого другая шестиклассница в этой же школе открыла огонь из пистолета и ранила двух учеников и охранника.

Всего рюкзаки и сумки запретили носить в четырех школах штата.

Ученикам предложили оставлять тетради и книги в их персональных шкафчиках, а родителей попросили внимательнее следить за своим огнестрельным оружием и сообщать руководству школы, если поведение их детей стало подозрительным.

Запрет на ношение рюкзаков разделил учеников и родителей на два лагеря: одни посчитали это хорошей идеей, а другие усомнились, что такие меры повысят безопасность в школах.

Зато многие ученики такой запрет нашли весьма интересным и превратили его в настоящее шоу. В соцсетях появились видео, на которых собраны самые нелепые и забавные способы доставки учебников в школу.

Например, ученики носили тетрадки в продуктовых тележках, детских колясках, корзинах для мусора и грязного белья, а некоторые даже приносили с собой на занятие аквариумы, заполненные тетрадками, передает местный телеканал KPIX 5.

Кстати, примерно такая же ситуация наблюдалась в 2020 году в Таиланде, где местные власти запретили пластиковые пакеты в магазинах, не предложив людям никакой альтернативы. В итоге многие отправлялись за покупками с ведрами и мисками.

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