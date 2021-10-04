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18:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые рассказали, почему в Сибири проваливается земля

Гигантские дыры в земле появляются из-за глобального потепления.

На севере Западной Сибири в последнее время все чаще стали появляться гигантские дыры в земле. На данный момент их насчитывается около 20 и все они довольно объемные.

Ученые из Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН и Сколковского института науки и технологий провели детальное исследование сибирских провалов с целью выяснить причины их появлений. Оказалось, что все найденные на Ямале и в других регионах Сибири кратеры образовались из-за глобального потепления.

Как пояснили ученые, обнаруженные гигантские дыры на севере Западной Сибири — это газоэмиссионные кратеры, которые возникают при особом сочетании условий мелкой и глубокой вечной мерзлоты. Изменения температурных режимов воздуха приводят к прогрессирующей деградации вечной мерзлоты и образованию трещин и разломов, через которые наружу выбрасываются содержащиеся в недрах парниковые газы (метан и углекислый газ). Такие выбросы газа из неглубокой арктической вечной мерзлоты могут быть взрывоопасными и образовывать глубокие кратеры, достигающие десятков метров в диаметре и глубине. Например, найденный в 2014 году кратер на Ямале в глубину превышал 50 метров, а в диаметре достигал 20 метров.

Специалисты поясняют, что при взрыве метана из-под земли также вырывается фонтан льда и почвы, который разбрасывает тяжелые глыбы на сотни метров вокруг.

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