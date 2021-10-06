14:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Адская» планета оказалась еще экстремальнее, чем считали ученые
Сверхгорячий юпитер вращается вокруг желто-белого карлика в созвездии Рыб с большой скоростью и разогревается до экстремальных температур.
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Похожую на Юпитер экзопланету WASP-76b ученые рассматривали как пример планет с экстремальным климатом. Здесь, как предполагалось, выпадают дожди из железа, а температура на дневной стороне составляет почти 2,5 тысячи градусов Цельсия.
В свежем исследовании ученые из Канады, Ирландии и США проанализировали новые данные об этой планете, полученные в обсерватории Gemini North на Гавайях, и пришли к выводу, что она даже экзотичнее, чем предполагалось.
WASP-76b вращается вокруг желто-белого карлика WASP-76 в созвездии Рыб на расстоянии приблизительно 391 светового года от Солнца. Планета-гигант находится так близко к своей звезде, что совершает один оборот вокруг нее за каждые 1,8 земного дня. Такой тип планет называют сверхгорячими юпитерами. Звезда так сильно разогревает WASP-76b, что на ее поверхности испаряются металлы.
С момента открытия планеты в 2013 году ученые провели несколько исследований ее атмосферы. Сперва появились сенсационные заявления об экстремальном климате WASP-76b с «железными дождями». Затем было озвучено опровержение — невероятные данные об экстремальной температуре и содержании железа на экзопланете могли быть результатом искажений в измерениях.
Последние данные из обсерватории показали, что в атмосфере планеты содержится большое количество ионизированного кальция. Это означает, что в верхних слоях атмосферы планеты дуют очень сильные ветры, или что температура атмосферы на WASP-76b даже еще выше, чем предполагалось.
Ранее астрономы обнаружили первую известную планету, вращающуюся вокруг трех звезд.
Анна Лысенко
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