17:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Японии показали морского паразита, похожего на суши
Это звезда местного аквариума.
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Японский аквариум «Аквамарин Фукусима» в городе Иваки поделился снимком своего самого необычного обитателя. Это морской изопод, который по форме напоминает суши с лососем.
Такая схожесть сделала изопода одним из самых популярных жителей аквариума. Полюбоваться на «суши на ножках» хотят все без исключения посетители «Аквамарина Фукусимы».
«Суперзвезда» в форме нигири, вероятно, принадлежит к роду Rocinela, который включает более 40 видов, рассказала изданию Vice смотритель аквариума Май Хибино.
В своем большинстве изоподы — это падальщики, но Rocinela являются паразитами, которые крепятся к спинам и даже внутренним органам более крупных морских существ.
По словам Хибино, большинство представителей этого рода кажутся тускло-коричневыми, но вполне возможно, что этот изопод питался какой-то особенной рыбой, цвет которой передался и ей. На ком именно паразитировало животное, неизвестно, но при своем размере 3 сантиметра изопод мог поместиться на множестве морских существ.
Изопод попал в аквариум из рыбацких сетей, в которые он угодил на глубине от 800 до 1200 метров возле прибрежного города Раусу на Хоккайдо, самом северном острове Японии.
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Анна Лысенко
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