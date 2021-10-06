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17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи нашли в Иерусалиме уникальный 2700-летний туалет

Такими удобствами могли похвастаться только очень богатые люди.

Специалисты из Управления древностей Израиля в ходе раскопок в Иерусалиме обнаружили редкую находку — древний туалет с удобным сидением и глубоким септиком. Возраст находки составляет более 2700 лет.

По словам Якова Биллига, директора раскопок от имени Управления древностей Израиля, находка является очень редкой, так как в те времена личные туалеты были большой роскошью, и их могли себе позволить только очень состоятельные граждане.

Археологи рассказали, что гладкий, вырезанный из известняка унитаз был найден в прямоугольной хижине, которая была частью большого особняка с видом на то, что сейчас является Старым городом. На сегодняшний день археологам удалось найти лишь несколько подобных туалетов того времени, и все они выполнены очень добротно и качественно.

В септике специалисты нашли кости животных и глиняную посуду. Все эти находки позволят ученым больше узнать об образе жизни, диете и болезнях древних жителей Иерусалима.

На месте раскопок археологи также нашли богато украшенные каменные капители и небольшие колонны от оконных перил, вырезанные в стиле, характерном для времен Первого Храма. Еще были обнаружили свидетельства того, что рядом с туалетом был сад декоративных и фруктовых деревьев и водных растений. Сочетание этих особенностей позволяет исследователям реконструировать великолепный дворец периода Первого Храма с пышными садами, которые когда-то существовали на этом месте.

Директор Управления древностей Израиля Эли Эскосидо отметил: «Удивительно видеть, как что-то очевидное для нас сегодня, например, туалеты, было предметом роскоши во времена правления иудейских царей. ​​Иерусалим никогда не перестает удивлять».

Напомним, что в начале октября археологи, изучающие древнее поселение в австрийском городе Эбрайхсдорф, обнаружили золотую чашу, которой не менее 3 тысяч лет. Сосуд, украшенный солярными узорами, изготовлен из очень тонкого листового металла, в котором 90% золота и по 5% серебра и меди.

Екатерина Гура

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