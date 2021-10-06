17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Аляске выбрали самого толстого медведя
В национальном парке Катмай подвели итоги ежегодного конкурса упитанных хищников.
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Руководство национального парка Катмай на Аляске объявило победителей ежегодного конкурса на звание самого толстого медведя. Онлайн-голосование, в котором могли принять участие пользователи со всего мира, проходило с 29 сентября по 5 октября.
Победителем этого года по итогам голосования был назван любимчик публики — 25-летний медведь под номером 480 по имени Отис. За него проголосовали 51 320 человек, а за его оппонента Уолкера — 44 384 человека. Кстати, Отис уже трижды побеждал в этом конкурсе в прошлые годы.
Сообщается, что Отис стал победителем не только благодаря набранным к зиме килограммам, но и благодаря своему почтенному возрасту — в дикой природе медведи в среднем живут около 25−30 лет. Судя по комментариям пользователей, Отис достоин этого звания, ведь ему было гораздо сложнее, чем молодым медведям, добывать себе пищу и отъедаться. Но, несмотря на то, что пожилой медведь начал набирать вес позже остальных сородичей, ему удалось подкопить приличный слой жирка к предстоящей зиме.
Кстати, Отис — довольно харизматичный медведь и часто попадает в объективы фотоловушек в нацпарке. Благодаря этому, у него за годы сформировался настоящий фан-клуб и появилась личная страница на Facebook. Во время голосования за самых упитанных медведей 2021 года фанаты Отиса публиковали настоящие предвыборные плакаты. И это действительно сработало, пишет The Washington Post.
Руководство национального парка Катмай также рассказало, что внушительный вес победитель набрал всего за семь недель, что является своеобразным рекордом последних лет. Особенно если учесть, что Отис уже почти без зубов и ему тяжело передвигаться. Наесться медведю помогла особая техника ловли рыбы: когда молодые особи плавали за лососем в реке, он просто сидел на месте и ждал, пока добыча подплывет к нему сама.
Напомним, что конкурс на самого упитанного медведя в национальном парке Катмай проходит уже много лет подряд. Сотрудники выбирают участников из обитателей парка и публикуют их фото после зимней спячки и перед ней, когда медведи успевают набрать от 20−30 килограммов. В прошлом году в состязании победил самец по кличке 747, а в позапрошлом году — самка по имени Холли.
Екатерина Гура