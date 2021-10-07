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15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медвежонок разыграл брата перед фотоловушкой в России

Забавный случай произошел в Амурской области.

Одна из фотоловушек, установленных в Хинганском заповеднике в Амурской области, запечатлела забавный случай с обитателями леса.

На кадрах видно, как молодой гималайский мишка сначала бродит напротив камеры, а потом раздается шум и он буквально взлетает на дерево. Правда, очень быстро косолапый понял, что никакой опасности нет и слез.

Возможно, на этот внезапный страх никто бы и не обратил внимания, если бы не история, рассказанная сотрудниками заповедника.

Они пояснили, что медвежонок на самом деле был не один, а в компании своего брата. Который и напугал героя видео.

Сообщается, что второй медвежонок проявил большой интерес к фотоловушке и начал с ней играть: он оттянул, а затем резко отпустил резинку, которой закреплена камера на дереве. Этот громкий щелчок и испугал его брата, который со страху быстро вскарабкался на дерево.

Сотрудники заповедника сообщили, что ни медвежата, ни фотоловушка в итоге не пострадали.

Напомним, что ранее в сентябре фотоловушка в этом же Хинганском заповеднике сняла «смотрины» амурских тигров. В камеру попала тигрица Елена, которая, судя по всему, возвращалась со «свидания» с кавалером.

Тигрицу Елену выпустили в Хинганском заповеднике весной 2019 года после курса реабилитации в приморском Центре «Тигр», куда она попала тигренком в феврале 2018 года. Сначала за ее перемещением специалисты наблюдали с помощью ошейника с трекером, но в ноябре 2020 года он перестал работать, так что теперь о жизни Елены сотрудники заповедника узнают благодаря фотоловушкам.

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