15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медвежонок разыграл брата перед фотоловушкой в России
Забавный случай произошел в Амурской области.
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Одна из фотоловушек, установленных в Хинганском заповеднике в Амурской области, запечатлела забавный случай с обитателями леса.
На кадрах видно, как молодой гималайский мишка сначала бродит напротив камеры, а потом раздается шум и он буквально взлетает на дерево. Правда, очень быстро косолапый понял, что никакой опасности нет и слез.
Возможно, на этот внезапный страх никто бы и не обратил внимания, если бы не история, рассказанная сотрудниками заповедника.
Сообщается, что второй медвежонок проявил большой интерес к фотоловушке и начал с ней играть: он оттянул, а затем резко отпустил резинку, которой закреплена камера на дереве. Этот громкий щелчок и испугал его брата, который со страху быстро вскарабкался на дерево.
Сотрудники заповедника сообщили, что ни медвежата, ни фотоловушка в итоге не пострадали.
Напомним, что ранее в сентябре фотоловушка в этом же Хинганском заповеднике сняла «смотрины» амурских тигров. В камеру попала тигрица Елена, которая, судя по всему, возвращалась со «свидания» с кавалером.
Тигрицу Елену выпустили в Хинганском заповеднике весной 2019 года после курса реабилитации в приморском Центре «Тигр», куда она попала тигренком в феврале 2018 года. Сначала за ее перемещением специалисты наблюдали с помощью ошейника с трекером, но в ноябре 2020 года он перестал работать, так что теперь о жизни Елены сотрудники заповедника узнают благодаря фотоловушкам.
Екатерина Гура