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16:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые разгадали главную загадку зубов мудрости

Сравнение зубов приматов показало, почему последние моляры вырастают так поздно.

Источник: Reuters

Время, когда у человека прорежутся зубы мудрости, предсказать практически невозможно. Первый может появиться и в 14 лет, а последний — далеко за тридцать. Иногда они и вовсе не прорезаются, оставаясь ретинированными — «застрявшими» в десне.

В свежем исследовании, опубликованном в Science Advances, ученые из США наконец-то узнали, почему зубы мудрости появляются у людей тогда, когда они уже взрослые.

Для начала исследователи создали трехмерные компьютерные модели костей черепа и зубов 21 вида приматов и сравнили их в мельчайших подробностях. Анализ показал, что рост зубов напрямую зависит от скорости окончательного формирования черепа.

У человека постоянные зубы вырастают в три этапа — в среднем в 6, 12 и 18 лет. У приматов коренные зубы появляются раньше. Например, у шимпанзе это происходит в 3, 6 и 12 лет, у желтого павиана последние зубы вырастают к семи годам, а у макака-резуса — к шести.

Одним из важных факторов, ограничивающих время появления зубов, является пространство, говорят ученые. Если челюсть недостаточно велика для полного зубного «комплекта», зубы мудрости не будут спешить расти.

Однако это не единственная причина задержки с зубами мудрости. Зубы не функционируют сами по себе. Их работу поддерживает множество мышц и костей, которые принимают на себя нагрузку во время пережевывания пищи. Если эти мышцы и кости не успели сформироваться, зубы мудрости не справятся с задачей измельчения пищи сами по себе.

У приматов с вытянутой мордой челюсти и мышцы черепа формируются быстрее, но у человека с относительно плоским лицом челюсти растут очень медленно, подчеркивают ученые.

К тому же, зубы мудрости располагаются прямо перед двумя височно-нижнечелюстными суставами. Если они примутся измельчать пищу прежде, чем им смогут помогать мышцы и другие кости, эти суставы во все еще растущей челюсти попросту могут повредиться.

За нашим медленным ростом зубов стоит «безопасность», сделали вывод ученые.

В недавней статье российский врач-стоматолог Олег Кущ развенчал 5 мифов о зубах мудрости, например, о том, нужно ли удалять их превентивно и так ли это больно.

Ранее исследователи из США назвали три простые ежедневные привычки, которые действительно сохраняют здоровье зубов. А ученые из Новой Зеландии придумали необычные металлические зажимы, которые крепятся на зубы и работают как своеобразный магнитный замок. Он позволяет открывать рот только для того, чтобы дышать или говорить, но не позволяет принимать пищу. Свое ноу-хау изобретатели назвали новым средством для похудения.

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