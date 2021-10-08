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17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Зомби-спасатели в Казахстане рассказали людям о профилактике пожаров

По словам сотрудников МЧС, именно такой образ лучше всего описывает состояние людей после отравления угарным газом.

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Спасатели Восточного Казахстана в начале октября провели профилактический рейд по региону в преддверии отопительного сезона. Сотрудники МЧС ходили по частным домам, осматривали печи и дымоходы, а также рассказывали гражданам о правилах их эксплуатации.

Немаловажной была и информация об отравлении угарным газом, а чтобы все сказанное воспринималось лучше, спасатели вели беседы с жителями региона в образе зомби, с соответствующим гримом, одеждой и движениями.

По словам сотрудников МЧС, таким образом они хотели сосредоточить внимание граждан на безопасности в отопительный сезон и лучше продемонстрировать последствия отравления угарным газом в случае неправильной эксплуатации печей.

По мнению спасателей, люди после отравления выглядят и ведут себя точно как зомби. 

На странице ведомства в Instagram был опубликован ролик подготовки «зомби», а также кадры, снятые во время бесед с гражданами.

Спасатели отметили, что не всегда специалистам удается донести до граждан нужную информацию «на словах», а потому в этот раз они решили использовать яркий наглядный пример.

«Спасатели Восточно-Казахстанского управления по чрезвычайным ситуациям надеются, что их творческий подход устранит проблему отравления токсичным газом при эксплуатации печей», — говорится в описании ролика.

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Екатерина Гура

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