17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Зомби-спасатели в Казахстане рассказали людям о профилактике пожаров
По словам сотрудников МЧС, именно такой образ лучше всего описывает состояние людей после отравления угарным газом.
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Спасатели Восточного Казахстана в начале октября провели профилактический рейд по региону в преддверии отопительного сезона. Сотрудники МЧС ходили по частным домам, осматривали печи и дымоходы, а также рассказывали гражданам о правилах их эксплуатации.
Немаловажной была и информация об отравлении угарным газом, а чтобы все сказанное воспринималось лучше, спасатели вели беседы с жителями региона в образе зомби, с соответствующим гримом, одеждой и движениями.
По словам сотрудников МЧС, таким образом они хотели сосредоточить внимание граждан на безопасности в отопительный сезон и лучше продемонстрировать последствия отравления угарным газом в случае неправильной эксплуатации печей.
На странице ведомства в Instagram был опубликован ролик подготовки «зомби», а также кадры, снятые во время бесед с гражданами.
Спасатели отметили, что не всегда специалистам удается донести до граждан нужную информацию «на словах», а потому в этот раз они решили использовать яркий наглядный пример.
«Спасатели Восточно-Казахстанского управления по чрезвычайным ситуациям надеются, что их творческий подход устранит проблему отравления токсичным газом при эксплуатации печей», — говорится в описании ролика.
Екатерина Гура