12:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Боялись спросить: 5 неожиданных ответов на наивные вопросы о космосе
9 октября 2021 года отмечают Международный день астрономии. Мы собрали несколько ответов на «самые наивные» вопросы на тему космоса.
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Это удивительно, но может! Но только звезда определенного типа — коричневый карлик. Этот странный объект тяжелее планет, но легче самых маленьких звезд. В начале своей жизни коричневый карлик светится, как обычная звезда — внутри него происходят термоядерные реакции. Но коричневый карлик быстро расходует «топливо», остывает, сжимается и проводит остаток жизни как планета.
Солнце излучает бирюзово-зелёный спектр, а человеческий глаз и обработка сигнала мозгом преобразуют цвет в белый. В то же время в физике звёзды вообще считаются абсолютно черными телами.
Нет, инопланетяне никогда не посещали Землю, не строили пирамид и не оставляли причудливые послания на скалах в пустыне, говорит наука. Люди могут заявлять о встречах с «инопланетянами», но ученые полагаются не на субъективные сведения, которые можно объяснить зрительными иллюзиями, необычными атмосферными явлениями или даже галлюцинациями, а на научно доказанные факты. Объективных доказательств, что пришельцы посещали Землю, не существует.
Согласно всем текущим наблюдениям, у Вселенной нет центра. Все типы объектов рассеяны по ней случайным образом. Вселенная бесконечна и в среднем однородна.
Луна остается примерно одного и того же размера. Расстояние от нее до Земли изменяется всего на 10% в течение месяца. Нам лишь кажется, что луна на горизонте выглядит больше, из-за психологической особенности.
Когда она находится низко, мы можем визуально сравнить луну с объектами на горизонте и сделать вывод, что она намного больше. Но когда луна поднимается высоко, сравнивать ее не с чем, поэтому наш разум воспринимает ее по-другому — словно она уменьшилась. Точный механизм этого феномена до сих пор обсуждается психологами.
Анна Лысенко
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