09:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Приморье фотоловушки «поймали» леопардов на фоне золотого леса (фото)
Подборка лучших снимков из национального парка «Земля леопарда».
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Национальный парк «Земля леопарда» в Приморском крае поделился уникальными кадрами с фотоловушек. На снимках запечатлены леопарды, которые удачно маскируются среди желтых и оранжевых листьев.
«Что может быть прекраснее леопарда в лесу? Леопард в осеннем лесу!» — шутят сотрудники парка.
Ранее одна из фотоловушек, установленных в Хинганском заповеднике в Амурской области, запечатлела забавный случай с обитателями леса. На видео медвежонок разыграл брата, заставив его взобраться на дерево.
Анна Лысенко
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