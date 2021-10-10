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09:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Приморье фотоловушки «поймали» леопардов на фоне золотого леса (фото)

Подборка лучших снимков из национального парка «Земля леопарда».

Национальный парк «Земля леопарда» в Приморском крае поделился уникальными кадрами с фотоловушек. На снимках запечатлены леопарды, которые удачно маскируются среди желтых и оранжевых листьев.

«Что может быть прекраснее леопарда в лесу? Леопард в осеннем лесу!» — шутят сотрудники парка.

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Ранее одна из фотоловушек, установленных в Хинганском заповеднике в Амурской области, запечатлела забавный случай с обитателями леса. На видео медвежонок разыграл брата, заставив его взобраться на дерево.

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