В Израиле начали плодоносить пальмы, выращенные из семян времен Ирода

Исследователям из Израиля удалось заставить плодоносить финиковые пальмы, выращенные из семян возрастом более 2 тысяч лет.
В прошлом году финиковая пальма, названная Ханна, дала около 100 фиников, а в этом уже 800. Ученые ожидают, что в следующем году «сестра» Ханны, названная Юдифь, тоже начнет плодоносить, сообщает AFP.
Инициатором проекта по «воскрешению» древних пальм стала 72-летняя Сара Саллон, британско-израильский эксперт по естественной медицине. В 2004 году она попросила израильский университет Бар-Илан предоставить ей доступ к семенам финиковой пальмы, найденным в 1960 году под руинами древней крепости Масада у побережья Мёртвого моря. Ее построил в 25 году до н. э. царь Ирод I Великий на месте старого укрепления.
Финики, которые произрастали в этом месте со времен Иудейского царства (XI-VI век до нашей эры), славились своим медовым вкусом, крупным размером и лечебными свойствами.
Саллон выбрала 32 наиболее хорошо сохранившихся зернышка и обратилась к специалисту по устойчивому сельскому хозяйству Элейн Солоуи, попросив ее попробовать прорастить семена. Вопреки скептицизму многих исследователей, слышавших о проекте, в 2005 году в одном из горшков показался росток. Чтобы вырастить пальмы, Солоуи замачивала зернышки в воде и использовала удобрения на основе ферментов, отказавшись от химикатов.
Подросшая пальма получила прозвище Мафусаил в честь библейского персонажа, известного своим долголетием. Однако это было мужское растение, которое не давало плодов. Тогда Саллон отправилась на поиски других древних семян.
Вскоре на территории кибуца Кетура недалеко от границы Израиля с Иорданией появились и другие «древние» пальмы. Кроме Ханны и Юдифи здесь произрастают также Адам, Иона, Уриил и Вооз. Они «родом» из крепости Масада и знаменитых Кумранских пещер, где были обнаружены свитки Мертвого моря.
Ученые считают, что успеху эксперимента поспособствовал уникальный сухой климат Мертвого моря. А плоды «воскрешенных» пальм скоро поступят в продажу.
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