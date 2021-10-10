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14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантский кальмар напугал исследователей в Красном море

Он прятался в остове затонувшего корабля.

Команда морских биологов OceanX столкнулась на дне Красного моря с гигантским кальмаром.

Инцидент произошел еще в 2020 году, но только сейчас исследователи презентовали фильм о своей экспедиции и рассказали об этом небольшом происшествии.

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Ученые совместно с журналистами и кинематографистами изучали паром «Пелла», затонувший в Акабском заливе после пожара в 2011 году. Его остов лежит на глубине 750 метров в нейтральных водах в 18 морских милях от берегов Иордании.

К «Пелле» спустился подводный робот (ROV). «Я никогда в жизни не забуду того, что произошло дальше», — сказала руководитель научной программы OceanX Мэтти Родриг.

На глазах у исследователей из кромешной тьмы выплыл огромный кальмар и на несколько секунд обвился вокруг носовой части затонувшего корабля. Глубоководное существо «было похоже на бесцветного призрака», отметили наблюдатели. По словам ученых, они не видели раньше кальмаров таких размеров.

Только в сентябре 2021 года команда узнала, что таинственное существо было гигантской формой кальмара Stenouteuthis oualaniensis, обитающего в Индо-Тихоокеанском регионе. Обычно их размер не превышает метра.

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