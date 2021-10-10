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15:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Сражение» медвежат с гамаком попало на видео в США

Забавные кадры из жизни медвежьей семьи.

Туристы, приехавшие отдохнуть на горном курорте Гатлинбург в американском штате Теннесси, стали свидетелями забавной сцены с тремя медвежатами.

«Во время короткого семейного отпуска в Смоки-Маунтинс мы услышали какой-то шум возле нашего домика и неожиданно увидели трех медвежат, играющих в гамаке. Медведица все это время была рядом и внимательно наблюдала», — рассказали американцы.

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Туристам удалось записать на камеру настоящее «сражение». Как только один из медвежат оказывался в гамаке, другие пытались к нему присоединиться. Но в итоге на земле оказывались все трое.

Гатлинбург расположен на границе Национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс, где обитает большая популяция медведей. Они часто подходят к жилым домам в поисках пищи, роются в мусорных контейнерах, проникают в подвалы и автомобили.

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Еще больше интересного о животных

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