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14:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Математики доказали, что мемы с годами становятся сложнее

Итальянские математики провели исследование эволюции мемов.

Источник: Depositphotos

Команда математиков из Италии провела серьезный научный анализ двух миллионов мемов, опубликованных на портале Reddit в 2011—2020 годах. С помощью методов машинного обучения и кластерного анализа ученые проследили эволюцию мемов, построили математический график появления новых шуток и даже выяснили, что с годами мемы становятся все более сложными.

По словам исследователей, картинки с течением времени становятся сложнее, что указывает на их структурную загруженность. Чем необычнее и обширнее пространственные паттерны в картинке, тем большую смысловую нагрузку несет мем, в то время как сильно упорядоченные или, наоборот, хаотичные, соответствуют низким вкладам, пишет N+1.

Кроме того, проведенные исследования показали, что в среднем число шаблонов для мемов удваивается каждые полгода.

Если картинка вирусная, то на ее основе новые мемы появляются каждые три-четыре месяца, а если шаблон не очень популярен, то пользователи «возвращают его к жизни» лишь раз в несколько лет. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

Источник: C. M. Valensise et al / Scientific Reports, 2021
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Екатерина Гура

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