14:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Математики доказали, что мемы с годами становятся сложнее
Итальянские математики провели исследование эволюции мемов.
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Команда математиков из Италии провела серьезный научный анализ двух миллионов мемов, опубликованных на портале Reddit в 2011—2020 годах. С помощью методов машинного обучения и кластерного анализа ученые проследили эволюцию мемов, построили математический график появления новых шуток и даже выяснили, что с годами мемы становятся все более сложными.
По словам исследователей, картинки с течением времени становятся сложнее, что указывает на их структурную загруженность. Чем необычнее и обширнее пространственные паттерны в картинке, тем большую смысловую нагрузку несет мем, в то время как сильно упорядоченные или, наоборот, хаотичные, соответствуют низким вкладам, пишет N+1.
Кроме того, проведенные исследования показали, что в среднем число шаблонов для мемов удваивается каждые полгода.
Если картинка вирусная, то на ее основе новые мемы появляются каждые три-четыре месяца, а если шаблон не очень популярен, то пользователи «возвращают его к жизни» лишь раз в несколько лет. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Scientific Reports.
Екатерина Гура