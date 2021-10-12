Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Лава вулкана Кумбре-Вьеха образовала «новую землю» (видео) Дельта, образовавшаяся при входе лавы в океан, простирается на 36 гектаров
Фоторепортажи
5Названы 5 крупнейших катастроф на воде за 30 лет
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Садовые фигуры из Британии оказались 5000-летними сфинксами из Древнего Египта

Они ушли с молотка за 265 тысяч долларов.

Пара старых садовых фигур в виде сфинксов неожиданно оказалась древним артефактом и сделала своих владельцев богатыми. 15 лет назад сфинксы были куплены за бесценок нынешними владельцами на гаражной распродаже в городе Клэр, графство Саффолк.

Все последующие годы они украшали главный вход в дом. Но сейчас от фигур решили избавиться, так как они больше не вписываются в новый интерьер здания. Для этого владельцы обратились за экспертной оценкой к специалистам местного аукционного дома Mander Auctioneers.

Новость
Рисунок Леонардо да Винчи продали на аукционе за рекордную сумму

При осмотре фигур специалисты отметили их плохой внешний вид (одна из скульптур была «отреставрирована» неизвестным строителем с помощью цемента) и изначально приняли сфинксов за копию, сделанную в XVIII веке. Эксперты назначили ей цену в 270 долларов и выставили на аукцион.

Но неожиданно сфинксами заинтересовался другой эксперт по древностям, который сумел выяснить, что садовые фигуры на самом деле привезены из Древнего Египта, и им, по предварительным подсчетам, может быть около пяти тысяч лет.

В итоге торги, начавшиеся с 270 долларов, быстро превратились в напряженную борьбу коллекционеров, в ходе которой победил анонимный покупатель, заплативший за фигуры 265,5 тысяч долларов, пишет The Sun.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
В МИДе рассказали, что получили в обмен на визит Нуланд в Россию
Путин назвал главного врага российского общества
Словенские фанаты избили россиян после матча отбора ЧМ-2022
Умер бывший официальный представитель СК Маркин
В Чили появились бактерии, которые съедают гвоздь за три дня
Ректор «Шанинки» подозревается в хищении более 21 млн рублей
Путин поручил отразить в бюджете все инициативы «Единой России»
Здоровье
Раскрыта тайна зубов мудрости Ученые объяснили, почему «восьмерки» прорезываются так поздно.
Hi-Tech
Опубликовано первое фото «электронного льда» Такое случается не каждый день
Горячие темы на Авто
А че за бардак в этой стране ? 266
Нобелевский лауреат мира Дмитрий Муратов 246
Кого обменяли на Нуланд? 229
Предложение второе -- (за 2 дня ) 178
Кино
Гузеева вышла на связь с поклонниками из больницы Телеведущая отметила, что заболевание серьезно подкосило ее здоровье
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Картинки 471
Такое поведение норма или намеренное оскорбление? 449
Ребёнок боится музыкальных занятий 432
Апокалипсис, с известными параметрами 368
Леди
Гоген Солнцев развелся с пожилой женой Участник российских телешоу опубликовал в инстаграме свидетельство о разводе
Дом
Как выглядит квартира 39-летней Водонаевой (фото)
Где хранить бытовую химию
5 самых интересных DIY-идей для вашего интерьера из TikTok
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь