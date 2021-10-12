Садовые фигуры из Британии оказались 5000-летними сфинксами из Древнего Египта

Пара старых садовых фигур в виде сфинксов неожиданно оказалась древним артефактом и сделала своих владельцев богатыми. 15 лет назад сфинксы были куплены за бесценок нынешними владельцами на гаражной распродаже в городе Клэр, графство Саффолк.
Все последующие годы они украшали главный вход в дом. Но сейчас от фигур решили избавиться, так как они больше не вписываются в новый интерьер здания. Для этого владельцы обратились за экспертной оценкой к специалистам местного аукционного дома Mander Auctioneers.
При осмотре фигур специалисты отметили их плохой внешний вид (одна из скульптур была «отреставрирована» неизвестным строителем с помощью цемента) и изначально приняли сфинксов за копию, сделанную в XVIII веке. Эксперты назначили ей цену в 270 долларов и выставили на аукцион.
Но неожиданно сфинксами заинтересовался другой эксперт по древностям, который сумел выяснить, что садовые фигуры на самом деле привезены из Древнего Египта, и им, по предварительным подсчетам, может быть около пяти тысяч лет.
В итоге торги, начавшиеся с 270 долларов, быстро превратились в напряженную борьбу коллекционеров, в ходе которой победил анонимный покупатель, заплативший за фигуры 265,5 тысяч долларов, пишет The Sun.