17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Редкий белоснежный енот попал на видео в США
Животное-альбинос приходит за кошачьим кормом.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Семья из американского города Ноксвилл заметила, что делит свой двор с необычным зверьком — снежно-белым енотом. Редкое животное оказалось самкой и получило кличку Августа.
«Она появляется здесь время от времени уже 2 года. Я только недавно начала подкармливать ее остатками со стола, и Августа каждый раз делает вид, что просто умирает с голоду. Я начала с ней разговаривать, и она постепенно приближалась все ближе. В этот день Августа ждала меня у двери, и я вынесла ей кошачьего корма. Она такая милая. Мы пытаемся защитить ее и от других енотов», — рассказала хозяйка дома.
Ранее в Сеть попали кадры с жителем Канады, который подкармливает целую стаю енотов в память о своей жене.
Анна Лысенко