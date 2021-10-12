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17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Редкий белоснежный енот попал на видео в США

Животное-альбинос приходит за кошачьим кормом.

Семья из американского города Ноксвилл заметила, что делит свой двор с необычным зверьком — снежно-белым енотом. Редкое животное оказалось самкой и получило кличку Августа.

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«Она появляется здесь время от времени уже 2 года. Я только недавно начала подкармливать ее остатками со стола, и Августа каждый раз делает вид, что просто умирает с голоду. Я начала с ней разговаривать, и она постепенно приближалась все ближе. В этот день Августа ждала меня у двери, и я вынесла ей кошачьего корма. Она такая милая. Мы пытаемся защитить ее и от других енотов», — рассказала хозяйка дома.

Ранее в Сеть попали кадры с жителем Канады, который подкармливает целую стаю енотов в память о своей жене.

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