12:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Канадец показал, как кормит «целую армию» диких енотов (видео)
Ролик стал вирусным в соцсетях.
Канадец Джеймс Блэквуд из провинции Новая Шотландия каждый вечер кормит целую стаю енотов.
Зверьки приходят к нему прямо домой и толпятся у порога. Блэквуд выносит им сосиски, а затем печенье. Тем, кто не наелся и просит добавки, напоследок достается собачий корм.
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Подкармливать зверьков Блэквуд начал вместе с супругой еще 25 лет назад. В 2003 году его жена умерла от рака, попросив перед смертью продолжать заботиться о животных, и канадец с честью выполняет ее просьбу.
«Он взращивает армию енотов», — шутят комментаторы. «Посмотрите, их манеры за столом лучше, чем у многих людей», — добавляют другие.
Еноты и в самом деле ведут себя очень мило. Они слушаются мужчину, не толпятся и честно ждут своей очереди, чтобы получить кусочек лакомства.
Анна Лысенко