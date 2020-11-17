Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 17 ноябряМеждународный день студентов, открытие Суэцкого канала для судоходства, "бархатная революция" в Чехословакии и другие события этого дня
Фоторепортажи
25Жюри AAP Magazine показало победителей конкурса «Цвет»
11Лаваш, пиво и старые заводы
12:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Канадец показал, как кормит «целую армию» диких енотов (видео)

Ролик стал вирусным в соцсетях.

Канадец Джеймс Блэквуд из провинции Новая Шотландия каждый вечер кормит целую стаю енотов.

Зверьки приходят к нему прямо домой и толпятся у порога. Блэквуд выносит им сосиски, а затем печенье. Тем, кто не наелся и просит добавки, напоследок достается собачий корм.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Толстый совиный попугай какапо стал птицей года в Новой Зеландии

О своих питомцах житель Канады рассказывает на канале Raccoon Whisperer («Заклинатель енотов») в соцсетях. «Шел снег, температура была ниже нуля. Еноты были страшно голодны и знали, что им нужно делать запасы на зиму», — подписал он один из последних роликов, который стал вирусным и набрал больше 10 миллионов просмотров за две недели.

Подкармливать зверьков Блэквуд начал вместе с супругой еще 25 лет назад. В 2003 году его жена умерла от рака, попросив перед смертью продолжать заботиться о животных, и канадец с честью выполняет ее просьбу.

«Он взращивает армию енотов», — шутят комментаторы. «Посмотрите, их манеры за столом лучше, чем у многих людей», — добавляют другие.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еноты и в самом деле ведут себя очень мило. Они слушаются мужчину, не толпятся и честно ждут своей очереди, чтобы получить кусочек лакомства.

Анна Лысенко

Роспотребнадзор сообщил о мутации коронавируса в Сибири
Агутин стал финалистом музыкального конкурса в США
Банки меняют условия расчетов по кредитным картам
Сын Виктора Цоя подал в суд на прокатчиков фильма «Цой»
Выбраны лучшие фото самых невероятных мест на Земле
В космосе сфотографировали «булочку с корицей»
Египетский саркофаг возрастом 2,5 тысячи лет вскрыли на камеру
Hi-Tech
«Я тебе карту, ты мне деньги». Как нас дурят в магазинах Не попадитесь
Кино
Дуэйн Джонсон не смог влезть в приобретенный для съемок спорткар По словам звезды, на то, чтобы найти автомобиль, купить и доставить его на съемочную площадку, ушло несколько месяцев
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Что это за семья такая? (С) 183
Мой дом 84
Поиск няни 70
Беременность и Covid 55
Леди
Анну Семенович в откровенном образе раскритиковали за лишний вес Артистку высмеяли в сети
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь