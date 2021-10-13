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14:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фото окуней во время нереста стало лучшим снимком года

Опубликованы лучшие фотографии дикой природы по версии конкурса Wildlife Photographer of the Year.

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий
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Снимок стайки камуфляжных окуней во время нереста победил в 57-м по счету конкурсе Wildlife Photographer of the Year, организованном Музеем естественной истории в Лондоне.

Фотография стала лучшей из 50 тысяч работ от фотографов из 95 стран. Уникальный кадр сделал французский подводный фотограф Лоран Баллеста. Он пять лет подряд возвращался в лагуну Факарава во Французской Полинезии, чтобы снимать нерест.

Кадр был сделан в биосферном заповеднике во время июльского полнолуния, когда камуфляжные окуни (Epinephelus polyphekadion) собираются на нерест. Это уязвимый вид, который страдает из-за чрезмерного вылова рыбы.

Победители были объявлены в 19 категориях, в том числе в трех новых: «Болота», «Океаны» и «Природное искусство». Самым младшим призером стал 10-летний индийский фотограф Видьюн Р. Хеббар, который сфотографировал паука в палатке на фоне проезжающего мимо моторикши.

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