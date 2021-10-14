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11:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Покров Пресвятой Богородицы: традиции, запреты и история праздника

14 октября православные христиане отмечают великий православный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Рассказываем об истории, традициях и запретах праздниках.

Значение праздника

Историки считают, что Покров Пресвятой Богородицы начали праздновать в Византии в начале X века при императоре Льве Мудром. Церковное предание связывает праздник с чудесным явлением Богородицы во Влахернской церкви Константинополя.

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Жители города собрались в храме на молитву — они просили Бога защитить Византию от вражеской армии. По одной из версий, стране угрожали сарацины (мусульмане), по другой — русы под предводительством Аскольда, по третьей — болгары.

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Незадолго до рассвета во время всенощного бдения Андрей Юродивый увидел Богородицу в сопровождении святых. В видении она пришла царскими вратами и остановилась перед алтарем, сняла с себя сияющий солнечным светом омофор — покрывало, которое носила на голове — и простерла его над молящимися людьми.

Это видение означало спасение жителей города от нашествия и кровопролития. Войска противника вскоре действительно отступили.

Традиции и запреты

В православном сознании образ Покрова Пресвятой Богородицы связан с заступничеством от бед и невзгод, в особенности — во время военных действий.

Но в народной традиции Покров — это также один из любимейших праздников, который знаменовал завершение всех осенних сельскохозяйственных работ. Начиналась веселая пора девичьих посиделок, а главное — долгожданный сезон свадеб.

Источник: Reuters

Считалось, что на Покров осень встречается с зимой. В северных регионах к этому времени уже мог выпасть первый снег — он «покрывал» землю перед морозами. «С Покрова до обеда осень, а после обеда зимушка-зима», — говорили в народе.

В этот день старались не работать по дому — стирка, уборка, шитье были под запретом. День следовало провести в кругу семьи, сходив утром на праздничную службу. А вот запретов на выпечку не было. Наоборот, в каждом доме, в котором жили девушки на выданье, старались испечь хлеб или пироги. Считалось, что запах горячего теста привлечет в дом женихов и счастье.

Девушкам запрещалось гадать на суженого, а если пожаловали сваты — их следовало принять как можно любезнее. На Покров старались не брать денег в долг — по поверью, это могло стать причиной ссоры.

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