12:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, что ели шахтеры 2700 лет назад
Уже тогда европейцы любили пиво и сыр с плесенью.
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2,7 тысячи лет назад рабочие соляной шахты Халльштатт в австрийских Альпах употребляли пиво и сыр с плесенью.
Такое неожиданное открытие сделали европейские микробиологи, проанализировав образцы человеческих экскрементов, найденных в Халльштатте. Благодаря постоянной температуре около 8 градусов Цельсия и высокой концентрации соли на руднике они хорошо сохранились.
В образцах были обнаружены грибы Penicillium roqueforti и Saccharomyces cerevisiae, которые сегодня используют в пищевой промышленности. По словам исследователей, это самое древнее свидетельство намеренного использования ферментации сыра в Европе.
То, что такой сложный процесс освоили довольно рано, удивило ученых. Оказалось, что кулинарные технологии древних обитателей Европы были намного сложнее, чем считалось до сих пор, говорится в исследовании, опубликованном в Current Biology.
Город Халльштатт, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, использовался для производства соли более 3 тысяч лет. Шахтеры проводили под землей целые дни, где работали, ели и ходили в «уборную», почти не отвлекаясь от процесса добычи соли.
Исследователи также изучили рацион древних шахтеров. Он состоял в основном из злаков, некоторых фруктов, бобов и мяса. По словам ученых, еда была на удивление сбалансированной и давала рабочим достаточно белка и энергии.
Анна Лысенко