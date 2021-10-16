16:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые вывели закономерности гибели римских императоров
Риск смерти правителей резко повышался на 13-м году правления.
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75% римских императоров умерли насильственной смертью на поле битвы или в результате дворцовых заговоров, и только каждый четвертый скончался из-за болезни или старости.
Такие подсчеты сделали исследователи из Института математических и компьютерных наук Университета Сан-Паулу в Бразилии. С 63 года до нашей эры по 395 год нашей эры Римской империей правили 69 человек. Из них только 24,8% умерли естественной смертью.
Ученые заметили, что закономерности гибели римских правителей можно описать с помощью принципа Парето, который еще называют правилом 80/20. Согласно этому правилу, вероятность обычного события составляет около 80%, а редкого — около 20%.
Например, 80% лунных кратеров относительно маленькие, а 20% — действительно большие. В социальных сетях у 80% пользователей не более нескольких десятков подписчиков, а у 20% — тысячи или даже миллионы. Что касается римских императоров, то редким событием было не убийство, а наоборот.
Проанализировав карьеры императоров, исследователи заметили еще одну закономерность. Во-первых, риск насильственной смерти был высоким, когда император только занимал трон. Это можно объяснить естественными причинами, такими как недостаточное количество союзников, противостояние с другими претендентами, нехватка политического опыта и подобными. Затем риск гибели снижался, чтобы снова резко повыситься на 13-м году правления.
Если правило 80/20 — хорошо известная закономерность, то резкий спад кривой выживаемости около 13 года является новым открытием, говорят ученые. Они надеются разгадать эту загадку с помощью статистического анализа.
Анна Лысенко