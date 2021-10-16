Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 16 октябряНачало битвы под Лейпцигом, основание компании Диснея, первый подземный переход в СССР и другие памятные события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
10Названы 10 слов, которые нельзя перевести на русский язык
16:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые вывели закономерности гибели римских императоров

Риск смерти правителей резко повышался на 13-м году правления.

75% римских императоров умерли насильственной смертью на поле битвы или в результате дворцовых заговоров, и только каждый четвертый скончался из-за болезни или старости.

Во время загрузки произошла ошибка.

Такие подсчеты сделали исследователи из Института математических и компьютерных наук Университета Сан-Паулу в Бразилии. С 63 года до нашей эры по 395 год нашей эры Римской империей правили 69 человек. Из них только 24,8% умерли естественной смертью.

Ученые заметили, что закономерности гибели римских правителей можно описать с помощью принципа Парето, который еще называют правилом 80/20. Согласно этому правилу, вероятность обычного события составляет около 80%, а редкого — около 20%.

Читайте также
Дайверы-любители обнаружили клад римских монет

Например, 80% лунных кратеров относительно маленькие, а 20% — действительно большие. В социальных сетях у 80% пользователей не более нескольких десятков подписчиков, а у 20% — тысячи или даже миллионы. Что касается римских императоров, то редким событием было не убийство, а наоборот.

Проанализировав карьеры императоров, исследователи заметили еще одну закономерность. Во-первых, риск насильственной смерти был высоким, когда император только занимал трон. Это можно объяснить естественными причинами, такими как недостаточное количество союзников, противостояние с другими претендентами, нехватка политического опыта и подобными. Затем риск гибели снижался, чтобы снова резко повыситься на 13-м году правления.

Если правило 80/20 — хорошо известная закономерность, то резкий спад кривой выживаемости около 13 года является новым открытием, говорят ученые. Они надеются разгадать эту загадку с помощью статистического анализа.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Оперштаб раскрыл уровень коллективного иммунитета к COVID
Врачи назвали снижающие смертность от COVID лекарства
Экипаж МКС разбудила сирена
В России на 41% снизилось количество заявок на ипотеку
Россияне начали покупать дорогую недвижимость в Турции
По показаниям Тесака его соратников обвинили в серии убийств
В Швеции научились обманывать комаров с помощью свекольного сока
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Hi-Tech
«Игру в кальмара» перенесли в Россию (видео) Вместо зловещей куклы — матрешка, а вокруг панельные дома
Горячие темы на Авто
Вакцинирование 396
Оказывается не все женщины женщины. 312
вас сегодня Покрыло? 138
про вампиров))и выбор 100
Кино
Раскрыты подробности работы Пересильд и Шипенко на орбите Земли «Киноэкипаж» отснял большую часть материалов фильма «Вызов» на МКС
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Дети
Деликатный разговор: как научить девочку заботиться о здоровье 15 октября — Международный день борьбы с раком молочной железы
Леди
Подольская устроила фотосессию в колготках и с огромным бантом Подписчики раскритиковали образ звезды.
Дом
Как выглядит квартира в одной из высоток «Москва-Сити»
6 ошибок в выборе постельного белья, которые навредят интерьеру
10 крутых товаров для фанатов сериала «Игра в кальмара»
7 интерьеров, где открытое хранение книг стало изюминкой
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь