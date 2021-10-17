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14:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Оптическая иллюзия с платьем покорила пользователей Сети (видео)

Дело в правильной расцветке.

Пользователи соцсетей обсуждают оптическую иллюзию с платьем, которое делает хозяйку в два раза стройнее прямо на глазах.

Видеоролик с визуальным фокусом опубликовала пользовательница соцсетей @xojemian из Канады. В ролике девушка стоит перед камерой и завязывает пояс платья. В этот момент ее талия становится вдвое стройнее.

За несколько дней с момента публикации видео посмотрели 2,6 млн раз.

@xojemian

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«Вау, девушка заставила исчезнуть половину себя за секунду», — пишут комментаторы. «Мне не помешают брюки с таким же эффектом», — пишет один из подписчиков. «Нет, мой живот так точно не исчезнет», — шутят читатели.

@xojemian объяснила, что визуальная иллюзия возникает из-за грамотно расположенных темных полос на платье. Если затянуть пояс, они оказываются по бокам и скрадывают объем.

Ранее в Сети стала вирусной оптическая иллюзия с «исчезающей» девочкой. На снимке ребенок во флуоресцентном топе розового цвета держит игрушку в руках, но визуально создается ощущение, что ноги и туловище девочки ниже талии либо не существуют, либо находятся под землей.

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