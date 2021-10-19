12:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дайвер из Израиля обнаружил 900-летний меч крестоносца (видео)
Удивительная находка на Средиземноморском побережье.
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Отправившись погружаться с аквалангом, житель Израиля Шломи Кацин неожиданно сделал важное археологическое открытие.
На дне у побережья Ха-Кармель к югу от Хайфы дайвер обнаружил меч возрастом около 900 лет. Рядом с оружием находились и другие артефакты: каменные и металлические якоря, а также фрагменты керамики, сообщает Управление древностей Израиля (IAA).
Железный меч с 30-сантиметровой рукоятью был весь покрыт ракушками, но сохранился на удивление хорошо. «Красивая и редкая» находка принадлежала рыцарю-крестоносцу, сообщили специалисты из IAA.
Побережье Ха-Кармель использовалось как место стоянки кораблей еще 4 тысячи лет назад, говорят археологи. Находка показала, что оно не утратило своего значения и в эпоху крестовых походов.
Ранее в Израиле обнаружили тайник с серебряными монетами, которым больше 2 тысяч лет.
Анна Лысенко