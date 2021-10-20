13:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
В поместье принцессы Дианы случайно обнаружили доисторические украшения
Первыми обитателями этой местности могли быть неандертальцы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Рядом с поместьем Олторп в Великобритании, в котором выросла Диана Спенсер, обнаружили ряд артефактов неандертальцев возрастом около 40 тысяч лет.
Среди них — украшения из ракушек, обработанные рога животных и кремень.
Археологи сделали находку случайно. Исследователей нанял брат покойной принцессы и нынешний владелец поместья Чарльз Спенсер, сообщает The Telegraph. Он надеялся отыскать следы средневековой деревни Олторп, которая была заброшена во время чумы в XIV веке. Считается, что она находилась рядом с нынешним поместьем.
Семья Спенсеров владеет землей в Западном Нортгемптоншире с 1508 года, а нынешний дом был построен в 1688 году. К этому времени от средневековой деревни не осталось и следа.
Первые гоминиды (предки людей) появились в Великобритании примерно 850 тысяч лет назад, о чем свидетельствуют каменные артефакты. А вот люди современного типа прибыли на острова около 40 тысяч лет назад. К этому времени популяция неандертальцев в Европе резко сократилась — вид уже находился на пути к исчезновению.
Это означает, что найденные артефакты могли принадлежать как неандертальцам, так и только что появившимся на острове людям, говорят исследователи.
Найденные ракушки не были остатками доисторической еды, считают археологи, так как море в прошлом было от Олторпа еще дальше, чем сейчас. Скорее всего, их использовали в качестве украшений.
Команда археологов продолжит исследовать поместье Спенсеров в поисках заброшенной деревни и других доисторических артефактов.
Ранее в Гибралтаре ученые обнаружили пещеру неандертальцев, которая была скрыта от человеческих глаз не менее 40 тысяч лет. Она может пролить свет на культуру неандертальцев.
Анна Лысенко