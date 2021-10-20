Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 20 октябряОткрытие Московского цирка на Цветном бульваре, освобождение Белграда, экспедиция Амундсена и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
11Как выглядят самые известные стены в мире
13:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

В поместье принцессы Дианы случайно обнаружили доисторические украшения

Первыми обитателями этой местности могли быть неандертальцы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рядом с поместьем Олторп в Великобритании, в котором выросла Диана Спенсер, обнаружили ряд артефактов неандертальцев возрастом около 40 тысяч лет.

Среди них — украшения из ракушек, обработанные рога животных и кремень.

Археологи сделали находку случайно. Исследователей нанял брат покойной принцессы и нынешний владелец поместья Чарльз Спенсер, сообщает The Telegraph. Он надеялся отыскать следы средневековой деревни Олторп, которая была заброшена во время чумы в XIV веке. Считается, что она находилась рядом с нынешним поместьем.

Семья Спенсеров владеет землей в Западном Нортгемптоншире с 1508 года, а нынешний дом был построен в 1688 году. К этому времени от средневековой деревни не осталось и следа.

Первые гоминиды (предки людей) появились в Великобритании примерно 850 тысяч лет назад, о чем свидетельствуют каменные артефакты. А вот люди современного типа прибыли на острова около 40 тысяч лет назад. К этому времени популяция неандертальцев в Европе резко сократилась — вид уже находился на пути к исчезновению.

Это означает, что найденные артефакты могли принадлежать как неандертальцам, так и только что появившимся на острове людям, говорят исследователи.

Найденные ракушки не были остатками доисторической еды, считают археологи, так как море в прошлом было от Олторпа еще дальше, чем сейчас. Скорее всего, их использовали в качестве украшений.

Команда археологов продолжит исследовать поместье Спенсеров в поисках заброшенной деревни и других доисторических артефактов.

Ранее в Гибралтаре ученые обнаружили пещеру неандертальцев, которая была скрыта от человеческих глаз не менее 40 тысяч лет. Она может пролить свет на культуру неандертальцев.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Власти Москвы обсуждают введение «краткосрочного локдауна»
Ученые выяснили, какие вакцины дают более стойкий иммунитет
Украинцы осудили офшоры Зеленского из «досье Пандоры»
Суд оштрафовал Юрия Дудя за пропаганду наркотиков
Тест: Какой национальной кухне принадлежат эти блюда?
Врач Коммунарки описал портрет типичного пациента с COVID-19
Здоровье
По всему миру ищут людей с врожденной защитой от ковида Ученые рассчитывают наконец выяснить, какие именно генетические особенности обеспечивают таким людям устойчивость к инфекции.
Hi-Tech
Салфетка за 2000 рублей: самый безумный анонс Apple Вероятно, шутить о новинке в сети будут долго
Авто
Топ осенних товаров с «АлиЭкспресс»: для авто и не только Мы подобрали 20 классных товаров с AliExpress, которые пригодятся автомобилистам (и не только) осенью
Кино
Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом 48-летний актер показал фото из больничной палаты
Товары для дома
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 755
Беременна в 43. 553
Живность наша)))) 518
тема порассуждать а не ругаться) 444
Леди
67-летнюю Лайму Вайкуле не узнали на архивном фото Артистка разместила в сети кадр с Андреем Макаревичем
Дом
5 рабочих средств, которые отмоют пятна с окрашенных стен
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
5 необычных идей для интерьера из TikTok
Загородный коттедж 31-летней Нюши: как он выглядит
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь