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14:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найден самый популярный город-призрак в Италии (фото)

Он привлекает бродяг, режиссеров и многочисленных туристов и даже получил финансирование ЕС для поддержания своего статуса.

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В Италии немало вымирающих или заброшенных городков, но в последние годы едва ли не самым популярным из них стал Крако — живописный и немного жуткий средневековый город на холме к юго-востоку от Неаполя.

Город привлекает туристов, организаторов фестивалей, бродяг и режиссеров, пишет Ancient Origins. Например, здесь были сняты эпизоды «Страстей Христовых» Мела Гибсона и «Кванта милосердия» о Джеймсе Бонде, а еще раньше — «И свет во тьме светит» по повести Л. Толстого «Отец Сергий».

Крако расположен на скале высотой 400 метров, его древние дома и башни, возвышаясь над холмами южной Италии, идеально вписаны в местный ландшафт.

Город был основан около 540 года нашей эры греками, которые переселились вглубь страны с побережья. Самое старое здание города, средневековая башня, появилось в 1040 году. В это время земля принадлежала местному архиепископу Арнальдо. Позже городом правили феодалы, а в 1276 году в Крако появился свой университет.

Позже в городе была построена знаменитая Замковая башня, ставшая впоследствии тюрьмой, и несколько дворцов. В 1630 году здесь построили монастырь святого Петра, ставший сердцем города. Местные жители занимались производством зерна, масла, овощей, вина и хлопка.

В 1656 году Крако поразила чума, погубив сотни местных жителей. А второй крупный кризис ждал город в конце XIX века — из-за неурожаев в регионе начался голод, и значительная часть населения эмигрировала в Северную Америку.

Окончательный удар по Крако нанесла стихия. Холм, на котором построен город, состоит из богатой глиной почвы с разным уровнем дренажа. Он оказался неустойчивым и подверженным оползням. Крупнейшие из них произошли в 1600, 1805, 1857 и 1933 годах. В 1950—1970 годах произошла целая серия оползней, сделавшая Крако опасным для жизни. Периодические землетрясения в этом сейсмоопасном регионе усугубили картину.

В итоге местные жители были переселены в Крако-Пескьера, новый город в долине, расположенной всего в нескольких километрах от старого.

Уже больше 50 лет Крако — необитаемый город-призрак с разграбленными домами, половина зданий которого превратилась в руины, заросла сорняками и молодыми деревьями. Однако жизнь не покинула его даже теперь.

Каждый год с мая по октябрь в средневековом городе проводится шесть религиозных фестивалей. Паломники приезжают к небольшой церкви, в которой хранятся мощи святого Винченцо, мученика и покровителя города. Винченцо был римским солдатом в армии генерала Массимилиано и принял мученическую смерть за то, что отказался отречься от христианства.

В городе проводят экскурсии, снимают клипы и фильмы, а в 2010 году он был внесен в Список наблюдения Всемирного фонда памятников.

Поскольку туризм в городе растет с каждым годом, региональные власти даже получили финансирование ЕС для проведения в Крако концертов, фестивалей и других культурных мероприятий.

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