14:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найден самый популярный город-призрак в Италии (фото)
Он привлекает бродяг, режиссеров и многочисленных туристов и даже получил финансирование ЕС для поддержания своего статуса.
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В Италии немало вымирающих или заброшенных городков, но в последние годы едва ли не самым популярным из них стал Крако — живописный и немного жуткий средневековый город на холме к юго-востоку от Неаполя.
Город привлекает туристов, организаторов фестивалей, бродяг и режиссеров, пишет Ancient Origins. Например, здесь были сняты эпизоды «Страстей Христовых» Мела Гибсона и «Кванта милосердия» о Джеймсе Бонде, а еще раньше — «И свет во тьме светит» по повести Л. Толстого «Отец Сергий».
Город был основан около 540 года нашей эры греками, которые переселились вглубь страны с побережья. Самое старое здание города, средневековая башня, появилось в 1040 году. В это время земля принадлежала местному архиепископу Арнальдо. Позже городом правили феодалы, а в 1276 году в Крако появился свой университет.
Позже в городе была построена знаменитая Замковая башня, ставшая впоследствии тюрьмой, и несколько дворцов. В 1630 году здесь построили монастырь святого Петра, ставший сердцем города. Местные жители занимались производством зерна, масла, овощей, вина и хлопка.
В 1656 году Крако поразила чума, погубив сотни местных жителей. А второй крупный кризис ждал город в конце XIX века — из-за неурожаев в регионе начался голод, и значительная часть населения эмигрировала в Северную Америку.
Окончательный удар по Крако нанесла стихия. Холм, на котором построен город, состоит из богатой глиной почвы с разным уровнем дренажа. Он оказался неустойчивым и подверженным оползням. Крупнейшие из них произошли в 1600, 1805, 1857 и 1933 годах. В 1950—1970 годах произошла целая серия оползней, сделавшая Крако опасным для жизни. Периодические землетрясения в этом сейсмоопасном регионе усугубили картину.
В итоге местные жители были переселены в Крако-Пескьера, новый город в долине, расположенной всего в нескольких километрах от старого.
Каждый год с мая по октябрь в средневековом городе проводится шесть религиозных фестивалей. Паломники приезжают к небольшой церкви, в которой хранятся мощи святого Винченцо, мученика и покровителя города. Винченцо был римским солдатом в армии генерала Массимилиано и принял мученическую смерть за то, что отказался отречься от христианства.
В городе проводят экскурсии, снимают клипы и фильмы, а в 2010 году он был внесен в Список наблюдения Всемирного фонда памятников.
Поскольку туризм в городе растет с каждым годом, региональные власти даже получили финансирование ЕС для проведения в Крако концертов, фестивалей и других культурных мероприятий.
Анна Лысенко