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17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Галилее обнаружили лагерь крестоносцев

Редкая находка, которая поможет больше узнать о материальной культуре рыцарей, отправившихся захватывать Левант.

Археологи из Израиля обнаружили в Галилее остатки лагеря крестоносцев XII века.

Находку сделали случайно перед строительством новой дороги, которая соединит Назарет со Средиземноморским побережьем, сообщает Управление древностей Израиля.

Крестоносцы регулярно вторгались в Левант с XI по XIII век, надеясь взять под контроль этот регион. Исторические хроники свидетельствуют об их прибытии, а многочисленные замки и церкви — об активной деятельности. Однако до сих пор археологи не располагали богатым материалом, рассказывающим о сражениях крестоносцев с армией Саладина и других султанов.

В этот раз исследователи обнаружили сотни металлических артефактов — монет, наконечников стрел, фрагментов лошадиной сбруи, гвоздей для лошадиных подков, шпильки, принадлежавшие богатым рыцарям позолоченные пряжки и многое другое. Они свидетельствуют о том, что в Галилее во времена Иерусалимского королевства, между 1099 и 1291 годами, размещался крупный военный лагерь крестоносцев, в основном франков.

В отличие от римлян, которые возводили каменные и деревянные постройки, лагеря крестоносцев были недолговечными. Их следов практически не сохранилось.

«Это исключительная возможность изучить средневековый лагерь и понять материальную культуру и археологию крестоносцев», — рассказал изданию Jerusalem Post Рафаэль Льюис, исследователь из Хайфского университета.

Согласно историческим свидетельствам, около 20 тысяч крестоносцев покинули лагерь в Сепфорисе 3 июля 1187 года, чтобы помочь своим союзникам в Тверии, которая находилась в осаде. У них быстро закончилась вода и припасы.

На следующий день в знаменитой битве при Хаттине войска султана Саладина нанесли по армии крестоносцев сокрушительный удар. Король Иерусалимского королевства Ги де Лузиньян, великий магистр ордена тамплиеров Жерар де Ридфор и многие другие руководители крестоносцев попали в плен.

Вскоре Саладину удалось овладеть большей частью Палестины, Акрой и Иерусалимом. Все церкви города, кроме храма Воскресения, были обращены в мечети. Жителям города были дарованы жизнь и возможность выкупить свою свободу. Саладин также гарантировал привилегии и неприкосновенность христианских паломников, посещающих Иерусалим.

Ранее дайвер из Израиля случайно обнаружил на дне Средиземного моря 900-летний меч крестоносца.

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